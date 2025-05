Juve, addio Giuntoli: lo hanno scelto dopo il fallimento

Separazione in casa bianconera, dopo il disastro la decisione è stata presa

Il suo arrivo alla Juventus era stato accompagnato da tanto entusiasmo, ma ora il bilancio delle prime due stagioni in bianconero di Cristiano Giuntoli parla di una Coppa Italia conquistata, di un clamoroso litigio con Massimiliano Allegri, di una scelta ricaduta su Thiago Motta prima di un ritorno sui propri passi e tanti milioni spesi sul mercato con scelte che non hanno decisamente ripagato.

Un’esperienza, fino ad ora, con più bassi che alti quella del dirigente bianconero, che potrebbe però lasciare la Juventus per affrontare una nuova avventura, fuori però dai confini italiani. Giuntoli, nel 2023, ha sottoscritto un lungo contratto con il club bianconero, ma non è scontata una sua permanenza a Torino. Non tanto per le due stagioni nel club, ma per l’interesse nei suoi confronti che arriva dall’estero.

Juventus, il Manchester United pensa a Giuntoli

C’è infatti un club che sta affrontando un momento decisamente complicato e punta a rialzarsi e a tornare tra i grandi.

L’agonia del Manchester United infatti prosegue da anni. I ‘Red Devils’ hanno disputato una stagione fallimentare. Fuori da tutto in campionato, male nelle coppe nazionali e la finale d’Europa League persa che ha impedito di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. L’arrivo di Ruben Amorim non ha cambiato la situazione: il portoghese resterà, ma dovrà ripartire quasi da zero. E per ripartire, il Manchester United è in cerca proprio di un uomo a cui affidare il mercato.

E come sottolinea il giornalista Mirko Nicolino, Giuntoli sarebbe finito nella lista proprio del Manchester United, che sta cercando un uomo mercato per rifondare la squadra. E il dirigente italiano sarebbe tra coloro che il club inglese sta valutando e a cui affidare il mercato. Una decisione che potrebbe arrivare nel giro di breve tempo: sarà infatti importante cercare di programmare quanto prima la prossima stagione per provare a voltare totalmente pagina.