Calciomercato, accordo con Bonucci: il motivo dell’arrivo

Leonardo Bonucci è pronto ad interprendere la sua carriera da allenatore. Spunta il nuovo accordo a sorpresa: svelato il motivo da Milano

Un nuovo accordo per l’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana. Leonardo Bonucci, attualmente nello staff tecnico della Nazionale Under 20, non vede l’ora di cambiare subito aria per un progetto entusiasmante in Serie A.

Bonucci ha conquistato numerosi successi con la maglia della Juventus diventando protagonista anche ad Euro2020. La sua leadership gli ha permesso di scalare gerarchie partendo dal Bari in coppia con Ranocchia. Una crescita esponenziale in maglia bianconera lavorando con allenatori vincenti ed esperti. Spunta la nuova destinazione in Serie A dicendo subito addio al suo ruolo da collaboratore.

Calciomercato, la svolta per Bonucci: il dettaglio a sorpresa

Una voglia immensa di iniziare così un nuovo percorso da allenatore. In Serie A lo stanno già aspettando, ma arriverà soltanto in un caso: ecco l’annuncio da Milano.

Come svelato da Sport Mediaset, c’è stato già l’accordo con Leonardo Bonucci. Pochi minuti fa è arrivata la conferma, ma arriverà nello staff dello Juventus soltanto in caso di sbarco di Antonio Conte. Elkann e Giuntoli lo hanno sentito, ma attualmente è impegnato nello staff della Nazionale italiana Under 20 con Ct Bernardo Corradi.

Antonio Conte dovrà prendere la sua decisione entro la giornata di venerdì. Come rivelato da SportMediaset, sono in salita le sue quotazioni per quanto riguarda la permanenza alla guida del Napoli. Spunta il nuovo intreccio con Max Allegri, monitorato anche dal Milan. Il neo ds Tare l’ha chiamato nelle ultime ore per trovare subito l’accordo definitivo: l’allenatore livornese sceglierà la sua nuova squadra entro il primo giugno.

Conte ed Allegri conoscono molto bene Bonucci: entrambi sono stati suoi allenatori alla Juventus, ma con il secondo non ha avuto un ottimo rapporto. Novità importanti arriveranno soltanto nei prossimi giorni: Bonucci è un profilo interessante per lo staff di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Un momento decisivo per conoscere i dettagli in ottica futura.

L’ultima parola spetterà all’allenatore del Napoli, che verrà convinto anche dalla moglie Elisabetta che l’ha promesso durante i festeggiamenti sul Lungomare. Una nuova svolta decisiva per sognare in grande, ma Bonucci vorrebbe subito ambire a grandi palcoscenici in Serie A. Ormai ci siamo per conoscere nei prossimi giorni tutta la verità: l’annuncio.