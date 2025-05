Altro che Roma, Klopp in Serie A è tutto vero: “E’ nei nostri pensieri”

Dopo i rumors sulla Roma, spunta un’altra possibile destinazione in Italia per Jurgen Klopp. L’annuncio fa sognare i tifosi

Con la fine del campionato è entrato definitivamente nel vivo il valzer delle panchine di Serie A. Tutto ruota attorno ad Antonio Conte, che in caso di addio al Napoli scatenerà un vero e proprio effetto domino. De Laurentiis ed il club azzurro, però, stanno facendo di tutto per provare a convincere l’allenatore a rimanere alla guida della squadra dopo lo Scudetto.

Come vi stiamo raccontando in queste ore su Calciomercato.it, la Roma vuole chiudere l’accordo con Gasperini. Allegri, invece, è conteso da Milan e Napoli in caso di separazione con Antonio Conte. Nelle ultime settimane si era parlato anche del possibile arrivo in Serie A di Jurgen Klopp.

Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato così nel corso di “Radio Goal”: “Conte? Vi invito alla prudenza. Il Napoli non resterebbe spiazzato se Conte andasse via. Tutti dicono Allegri, ma c’è anche Klopp nella testa di Aurelio De Laurentiis“. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Klopp per il Napoli.

Napoli, sogno Klopp? L’annuncio che fa sognare i tifosi

De Maggio si è poi concentrato sul calciomercato in entrata della squadra campione d’Italia. A prescindere dal futuro di Conte, De Laurentiis e Manna hanno già chiuso il colpo De Bruyne. Ma non solo.

“Il Napoli potrebbe perfezionare l’acquisto di Jonathan David. A Napoli, per tre giorni, c’è stato uno dei massimi dirigenti del Manchester United che è Matt Hargreaves. – ha rivelato il giornalista vicino all’ambiente azzurro – Ha incontrato Manna e De Laurentiis, si sono confrontati su due temi. Quello portante è stato Victor Osimhen, il Napoli ha chiesto Hojlund e 40 milioni per il nigeriano che ha la corte di squadra arabe. Il Napoli è in trattativa col Manchester, il cui dirigente è stato a Napoli da sabato a lunedì scorso. Non solo De Bruyne, il Napoli lavora anche su Hojlund“. De Laurentiis fa sul serio.