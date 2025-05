Un addio e una conferma all’Inter: “Inzaghi determinante” | VIDEO CM.IT

L’Inter si prepara alla finalissima di Champions League contro il PSG, ma tiene banco anche il mercato in casa nerazzurra

La finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain sarà l’ultima recita per diversi giocatori dell’Inter, con alcuni che sono in scadenza con il club nerazzurro.

Tra questi c’è anche Marko Arnautovic, che ha vissuto una stagione altalenante con la ‘Beneamata’. Il contratto dell’esperto attaccante austriaco scadrà il 30 giugno e dopo il Mondiale per Club è destinato a salutare l’Inter. Anche perché la dirigenza di Viale della Liberazione non sembra orientata a far scattare l’opzione automatica di rinnovo (unilaterale) per la permanenza dell’ex Bologna.

Arnautovic sogna la Champions ma anche una conferma in nerazzurro: “Chi non lo ha come sogno? Io amo l’Inter e tutti sanno che per me è un club speciale. Io non faccio nulla contro l’Inter, cerco sempre di dare il massimo dentro e fuori dal campo. Qui amo tutti, anche quei tifosi che ogni tanto si inc… con me”, la risposta dell’austriaco all’inviato di Calciomercato.it in occasione del Media Day ad Appiano Gentile.

La conferma di Zalewski sul futuro: “Voglio restare all’Inter”

Arnautovic è intervenuto inoltre in tackle anche sulle critiche a Simone Inzaghi per lo scudetto perso al fotofinish nel duello in campionato contro il Napoli: “Davvero non le capisco, come fate voi giornalisti a criticare uno come lui? Sono all’Inter con il mister da due anni, ci sono tanti allenatori forti, ma lui è straordinario anche come persona“.

Al contrario, chi invece è destinato a restare all’Inter è Nicola Zalewski. Il polacco si sta dimostrando un jolly prezioso per Inzaghi e sarà riscattato dalla Roma per poco meno di 7 milioni di euro: “Se voglio restare? Sì, sicuramente. Pero adesso abbiamo una partita troppo importante per pensare a questo”, le parole di Zalewski alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Inzaghi è stato determinante nella scelta del polacco di sposare il progetto nerazzurro: “Devo ringraziare il mister e la società, che lo ha accontentato. Lui certamente ha influito tanto su questa mia scelta e sono molto felice di essere qui all’Inter“.