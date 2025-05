“Theo Hernandez e Maignan via dal Milan”: l’annuncio che segna la svolta

Occhio alla doppia cessione del duo francese, il Diavolo del futuro può essere molto diverso da quello attuale

Malinconicamente, il Milan saluta la stagione, concludendo il campionato fuori dalla zona coppe europee. E con il clima di contestazione aperta a margine della gara con il Monza, buona solo per gli almanacchi. L’annata, chiaramente, non ha soddisfatto i tifosi, che chiedono un cambio di rotta radicale alla società, perché il Diavolo ritorni a livelli più consoni.

Si aprono adesso, ovviamente, tutte le riflessioni del caso e le ipotesi su vari scenari. Sarà un Milan che potrebbe cambiare volto in maniera sostanziale, questo si intuisce. Quanto, si capirà soltanto tra un po’. La sensazione, è che, nonostante le rassicurazioni di Furlani, nessuno sia davvero intoccabile in squadra. E dunque anche diversi big potrebbero salutare, per una rifondazione assai corposa.

Da un po’, si parla del futuro di molti. A cominciare da Maignan e Theo Hernandez, i cui rinnovi di contratto sono ancora un tema. Per i due francesi, l’eventualità di un addio inizia a prendere corpo.

Milan, Theo Hernandez e Maignan verso l’addio: il vero intoccabile è Reijnders

Ma si tratterebbe di due partenze da mettere in conto e quasi da accettare, secondo qualcuno come Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che spiega la sua visione sul Milan che verrà.

“Se il Milan è un club che deve rilanciarsi, può fare anche a meno di calciatori come Theo Hernandez e Maignan, capitalizzare dalla loro cessione, forse vogliono cambiare dopo aver dato e vinto in rossonero. Ma si dovrebbe assolutamente ricostruire attorno a Reijnders, che ha voglia, classe e approccio”, questo il contenuto del post di Ravezzani sul suo profilo ‘X’.

Per l’olandese, però, i rumours di mercato sono in aumento. Come raccontato da Calciomercato.it, il Manchester City di Guardiola fa sul serio e il rischio è di perdere, per il Diavolo, quello che pare al momento il principale riferimento tecnico.