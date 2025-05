Serie A, Conceicao resta in Italia: chiusura con una big

Sergio Conceicao ha intenzione subito di ripartire con un nuovo progetto in Serie A. Dopo i mesi trascorsi al Milan, spunta la nuova destinazione in Italia

L’allenatore portoghese è pronto a separarsi dal Milan per iniziare subito una nuova avventura nel campionato italiano. Pochi minuti fa è arrivata la mossa a sorpresa per rivederlo ancora in Serie A: ecco la sua prossima destinazione italiana.

Ha regalato l’unico successo stagionale in casa Milan, ma le strade con il club rossonero si separeranno nelle prossime ore. Sergio Conceicao non vede l’ora di ripartire subito con un nuovo progetto entusiasmante in Serie A. L’allenatore portoghese aveva iniziato alla grande la sua avventura alla guida dei rossoneri, ma il suo percorso non è stato costante in campionato.

Calciomercato, Conceicao voglia di Serie A: la nuova destinazione

Una voglia immensa di arrivare a conquistare nuovi trofei in Italia per ambire a grandi palcoscenici. Un intreccio decisivo in Serie A: spunta la nuova avventura immediata.

Come svelato dall’edizione de La Repubblica, Sergio Conceicao potrebbe continuare la sua avventura in Serie A. Addio al Milan per una nuova destinazione suggestiva in Italia: la Lazio potrebbe pensare a lui per il post Marco Baroni. Il patron del club biancoceleste, Claudio Lotito, ha intenzione di separarsi all’allenatore italiano dopo la mancata qualificazione in Europa.

Sergio Conceicao è pronto a mettersi subito a disposizione dei biancocelesti visto che è stato un ex calciatore della Lazio. Ha trionfato nella Capitale in una delle squadre più forti della storia del calcio italiano: una nuova avventura suggestiva per sognare sempre in grande. In lizza ci sono anche Thiago Motta e Gattuso pronti a tornare protagonista in Serie A.

Saranno giorni decisivi per arrivare alla fumata bianca in Serie A. Conceicao continua a guardarsi intorno per una nuova destinazione in Italia. Il patron Lotito ha iniziato subito a pensare a lui per la prossima stagione, ma al momento non ci sono ancora contatti ufficiali. L’edizione de La Repubblica ha svelato non solo il suo nome per il futuro: c’è aria di cambiamento in casa Lazio per riportare i biancocelesti in Champions League.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni: spunta l’intreccio decisivo nel campionato italiano. L’allenatore portoghese andrà in vacanza per poi iniziare subito la sua avventura in Serie A. Ormai ci siamo per arrivare al sì definitivo.