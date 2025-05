Dopo Conceicao, idea nuova per il Milan: l’annuncio di Biglia | CM.IT – Calciomercato.it

Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro e dell’ex rossonero all’evento, svoltosi allo SportItalia Village, Facciamo gol tra le stelle

All’evento di beneficenza, “Facciamo gol tra le stelle”, svoltosi allo Sportitalia Village, ai microfoni di Calciomercato.it sono intervenuti Lucas Biglia e Danilo D’Ambrosio.

L’ex centrocampista ha parlato tanto di Milan, soffermandosi sulla questione allenatore e sul futuro di Reijnders. Si affronta, dunque, subito, il discorso legato all’olandese: “E’ sicuramente un giocatore importante, che ha fatto benissimo, nonostante la stagione difficile del Milan. Si è meritato l’interesse da parte di tutte le squadre che lo vogliono. Speriamo che il Milan possa tenerlo. In caso contrario lui seguirà il suo percorso, avendo molto da dare”.

Si parla così del nuovo allenatore del Monza: “Dipende da cosa voglia fare il Milan la prossima stagione. Gli allenatori forti ci sono: si parla di Sarri e di De Zerbi, ma c’è anche Farioli che ha lascia l’Ajax. Dipende da cosa vuole fare il Milan il prossimo anno e per il futuro. Un’ultima battuta sul futuro di Biglia: “Mi piace allenare, vorrei fare il corso per poi allenare tra i professionisti”

Finale Champions, D’Ambrosio: “Pronostico favorevole all’Inter”

All’evento ha partecipato anche Danilo D’Ambrosio, che ha parlato del Monza e del suo futuro, prima di chiudere con l’Inter, che il prossimo 31 maggio affronterĂ il Psg in finale di Coppa Italia:

Si parte dal Monza. “C’è amarezza, perché nessuno di noi voleva questa retrocessione. Bisogna accettarla perché ce la siamo meritata, ora si deve ripartire da quello che di buono si è fatto. I tifosi ci hanno sempre sostenuto e questo vorrei sottolinearlo. Il Monza riparte da D’Ambrosio? E’ una valutazione che deve fare chi fa le valutazioni”

Si chiude l’intervista con una battuta sulla finale di Champions League: “SarĂ una partita difficile, l’Inter sarĂ sicuramente un avversario difficile da battere così come il Psg. Entrambe le squadre hanno meritato la finale. Il pronostico non può che essere positivo e favorevole nei confronti dell’Inter. Faccio il tifo per la mia ex squadra”.