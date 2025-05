“Non sono convinto”: clamoroso Conte, l’annuncio sconvolge la Juve

Le ultimissime sul futuro prossimo della panchina bianconera. Nuovo ribaltone, con Tudor che lascerà dopo il Mondiale per Club

Conte alla Juve? Moltissimi addetti ai lavori lo danno praticamente per certo, se non per scontato. John Elkann vuole ribaltare i bianconeri dopo una stagione quasi fallimentare, dando maggiori responsabilità a Giorgio Chiellini.

La ‘promozione’ dell’ex capitano può rappresentare una pessima notizia per Cristiano Giuntoli, ma soprattutto accelerare il ritorno a Torino del tecnico neo campione d’Italia alla guida del Napoli. Sappiamo però quanto sia esigente Antonio Conte, in tema di calciomercato e non solo, per questo c’è chi come Giancarlo Padovan mette in dubbio il suo approdo a Torino.

“Non sono ancora convinto del tutto che vada alla Juventus – le parole in diretta a ‘Radio Radio’ dell’ex direttore di ‘Tuttosport’ – Conte esigerebbe una campagna acquisti importante e significativa, rispetto al ringiovanimento che hanno fatto”.

Padovan ha aggiunto dicendo che “Conte è un tipo particolare, bisogna che combacino molte cose“. Sicuro sarebbe problematica, o quantomeno rischirebbe di esserlo, la convivenza con lo stesso Giuntoli: “Non so se uno come lui sarebbe compatibile con la figura del Football director della Juve” che al Mondiale per Club – a meno di un nuovo colpo di scena – sarà guidata ancora da Igor Tudor..

Napoli, Allegri al posto di Conte

Chi al posto di Conte sulla panchina del Napoli? Come vi raccontiamo ormai da qualche mese, De Laurentiis non si è voluto far cogliere impreparato come ai tempi dell’addio di Spalletti. Il patron azzurro ha individuato – da tempo – in Allegri il sostituto ideale dell’allenatore salentino.

Nel mirino pure del Milan, e tornato in orbita Inter in caso di addio di Inzaghi, il livornese ha già dato il suo gradimento all’approdo al Napoli, pronto a garantirgli un biennale da circa 6 milioni.