Milan, Italiano non arriva: scelto il nuovo allenatore

Igli Tare ha intenzione di annunciare il prossimo allenatore nelle prossime ore. Il neo ds del Milan ha preso la nuova decisione: ecco tutti i dettagli

Una nuova rivoluzione in casa rossonera per tornare a lottare per lo Scudetto. Il Milan ha una voglia matta di riprendersi tutto ciò che ha perso in questa stagione. L’obiettivo principale è quello di tornare protagonista in Champions League lottando per lo Scudetto a partire dalla prossima stagione. Il neo ds Tare ha intenzione di annunciare subito il prossimo allenatore: difficilmente sarà Italiano, ecco la scelta ad un passo.

Novità importanti sul fronte calciomercato in casa Milan. Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere il prossimo allenatore dei rossoneri: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Vincenzo Italiano difficilmente arriverà sulla panchina: ecco il nuovo annuncio da Milano. Le prossime ore saranno così decisive per ambire a grandi palcoscenici: una nuova soluzione immediata sul fronte calciomercato. Il Milan ha bisogno di una guida attenta per mirare sempre più in alto dopo una stagione da dimenticare. Arriverà l’addio con Sergio Conceicao, finito pochi minuti fa nel mirino della Lazio che si separerà da Marco Baroni.

Calciomercato Milan, la scelta per il post Conceicao: l’affare in panchina

Una decisione immediata per puntare alle prime posizioni in classifica cercando di farsi strada nel calcio che conta. Ecco la nuova scelta tanto ambita: tutto può cambiare nelle prossime ore.

Come svelato da SportMediaset, la prima scelta del ds del Milan Igli Tare è quella di Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna dovrà comunicare la sua scelta al club emiliano: i rossoneri gli hanno offerto un contratto da 3,5 milioni a stagione per le prossime tre stagioni. Thiago Motta è pronto ad accettare così la destinazione rossonera liberandosi dal suo contratto con la Juventus.

Per l’ex bianconero è stata una stagione da dimenticare, ma ora è pronto a rimettersi in gioco in Serie A. Una nuova soluzione immediata per non perdere ulteriore tempo: il ds Igli Tare vuole subito mettersi al lavoro per allestire una rosa competiva su più fronti. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio definitivo per programmare la prossima campagna acquisti.

Il Bologna non ha intenzione di liberare Vincenzo Italiano per continuare insieme a lui il percorso di crescita: il Milan dovrà subito comunicare il nome del prossimo allenatore entro inizio giugno.