Hamsik dà l’addio al calcio: “Ritorno a Napoli? Ho parlato con De Laurentiis. Allegri scelta giusta”

Hamsik dà l’addio al calcio giocato e lo farà in Slovacchia, a casa sua, con i suoi compagni di una vita: in conferenza anche qualche battuta sul Napoli.

Nella storia del Napoli c’è un calciatore slovacco che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi azzurri, pur non vincendo Scudetti. Ci è andato vicinissimo nel 2018, quando la Juventus conquistò quel titolo dopo il famoso fallo di Pjanic contro l’Inter. E si chiama, ovviamente, Marek Hamsik.

Per dodici anni ha indossato la maglia azzurra, arrivato nella stessa estate del Pocho Lavezzi, ora chiuderà la carriera calcistica in Slovacchia, dove tutto iniziò: appuntamento al cinque luglio, con la partita d’addio a Bratislava, tra calciatori slovacchi e resto del Mondo.

Hamsik declina (per ora) il Napoli

Nel corso della conferenza evento ‘Punto 17’ organizzata da Calcionapoli24, Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato, presente, ma anche futuro. Specialmente riguardo al Napoli.

Il ragazzo che ha reso la cresta una moda giovanile, specialmente nella città di Partenope, ha rivelato di esser stato in contatto con De Laurentiis per un ruolo diverse da quelle da calciatore: “Ho parlato con il presidente Aurelio De Laurentiis, ho le porte aperte qui a Napoli. Ma ho cose da fare in Slovacchia”. Niente futuro immediato in azzurro.

Tante le domande sul suo passato: “Non rimpiango lo Scudetto perso nel 2018, sono orgoglioso di quelli vinti negli ultimi 3 anni – e poi – Ho realizzato il mio sogno facendo 520 partite con la maglia del Napoli: è il mio Scudetto“. In riferimento alla vittoria della squadra di Conte, Marek ammette: “Ho urlato, avevo la sciarpa al collo”.

Allegri perfetto per il Napoli: parola di Hamsik

E sui rumors legati all’arrivo di Massimiliano Allegri, Hamsik non ha dubbi, nonostante per anni sia stato suo rivale: “E’ l’uomo giusto, è un vincente, sa come vincere il campionato”. Alla domanda di Calciomercato.it, sull’erede attuale di un Marek Hamsik si sbilancia su alcuni nomi: “Si parla tanto di Scott McTominay, che fa tanti gol e entra molto in area di rigore. A me piace molto anche Pedri, anche se preferisco centrocampisti con tanti gol e assist. De Bruyne? Io sono tre gradi sotto di lui”. Forse mente. Sicuramente per i cuori azzurri non è così.

Proprio sul talento belga, Marek ammette che sarebbe un grande colpo: “Magari venisse al Napoli. La mia 17 sulle sue spalle? Per ora è di Olivera (ride ndr)”. L’ex centrocampista azzurro rivela alcuni nomi che saranno presenti a Bratislava il 5 luglio, gli amici che prenderanno parte alla partita: “Ci saranno Dries Mertens, José Callejon, Pocho Lavezzi, Inler, Dzemaili, Paolo Cannavaro e Montervino e tanti giocatori della nazionale Slovacchia, come Lobotka, Skriniar, Skrtel. E poi mio cognato Gargano”.

Alla fine della conferenza, è stato annunciato che verrà proposta una richiesta al Comune di Napoli per consegnare la cittadinanza onoraria di Napoli a Marek Hamsik. L’appuntamento, ora, è al cinque luglio. Un evento che farà scendere qualche lacrima agli appassionati di calcio.