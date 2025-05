Dal Milan alla Juventus: ribaltone anche in dirigenza

Non solo un possibile cambio in panchina: il club bianconero riflette su un nuovo restyling nell’area sportiva

Giorni intensi alla Juventus e che proseguono dopo la sofferta qualificazione alla prossima Champions League, con il 3-2 di Venezia che ha sigillato il quarto posto dei bianconeri.

Al termine del match del ‘Penzo’ Igor Tudor si era sfogato sul proprio futuro, aprendo a un divorzio già prima del Mondiale per Club. Il tecnico croato è rimasto comprensibilmente infastidito dalle voci su un possibile cambio in panchina per la prossima stagione e che vogliono Antonio Conte in pole per tornare a guidare la ‘Vecchia Signora’.

Qualche ore più tardi, in un confronto chiarificatore con la dirigenza e il Dt Giuntoli (che nel pre partita di Venezia lo aveva confermato per il Mondiale), Tudor ha dato la disponibilità per guidare la squadra per la competizione negli Stati Uniti e proseguire la sua avventura con la Juve nelle prossime settimane.

Juventus, c’è l’idea Comolli per la dirigenza bianconera

Ricordiamo che per Tudor è scattato il rinnovo automatico per un’altra stagione fino al 2026 (a circa 2 milioni netti d’ingaggio), dopo l’accesso della Juventus in Champions League. Accordo però che la società bianconero può stracciare unilateralmente entro il 31 luglio pagando una penale di poco inferiore al milione di euro, se ovviamente decidesse per un nuovo ribaltone in panchina.

Intanto, un corposo restyling potrebbe esserci anche all’interno della dirigenza dove si consumerà il divorzio in primis da Calvo, dal 2023 Managing Director Revenue del club. Se Giuntoli rischia di essere depotenziato nell’area sportiva, prende sempre più corpo a un ruolo operativo nell’area tecnica per Giorgio Chiellini.

Nella gestione sportiva, inoltre, insieme alla candidatura di Massara c’è anche l’ipotesi che porta a Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa. Il francese prima di tornare in patria ha vissuto diverse esperienze in Premier League e in altri club europei, oltre ad essere accostato anche al Milan in Italia la scorsa estate. Comolli è un profilo che la Juve sta valutando in caso di scossoni nell’assetto dirigenziale in vista della prossima stagione.