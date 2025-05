Calcio italiano nel caos, terremoto arbitrale: decisione presa su Rocchi

Il designatore della CAN di A e B è da tempo nel mirino di alcuni club. Pesante la spaccatura all’interno dell’AIA

Domenica si è chiuso un campionato di Serie A colmo di polemiche. Polemiche soprattutto arbitrali, che hanno più o meno coinvolto tutte le squadre del campionato. In particolar modo le più importanti, dalla Roma all’Inter passando per i Campione d’Italia del Napoli.

Nel mirino c’è stato e c’è tutt’ora Gianluca Rocchi, il designatore della CAN di A e B attaccato frontalmente pure dall’interno. Vedi la lettera con le pesanti accuse rivoltegli dall’assistente arbitrale Rocca, fresco di dismissione.

Sono stati davvero tanti gli errori commessi dagli arbitri nella stagione appena terminata. Calciomercato.it ha stilato una nuova classifica prendendo in considerazione solo gli episodi in cui l’AIA ha ammesso di aver sbagliato, attraverso lo stesso Rocchi o qualcuno dei suoi collaboratori presenti a Open Var di ‘Dazn’. Oppure, in maniera indiretta, mediante i quotidiani sportivi nazionali.

La Classifica di Serie A senza errori arbitrali

“Delle 20 squadre di Serie A – scrive il nostro esperto Maurizio Russo – quasi la metà (9) avrebbero chiuso il campionato con un numero totale di punti diverso da quello ufficiale. Se per il discorso salvezza non sarebbe cambiato nulla, grosse novità ci sarebbero state invece per lo scudetto, con la necessità dello spareggio tra Inter e Napoli, e in chiave Champions, con la Juve dietro alla Roma”.

Roma e Torino le squadre più danneggiate, mentre 4 avrebbero 2 punti in meno. Ecco la classifica finale della Serie A e quella – sempre finale – senza gli errori arbitrali:

: Napoli punti 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 70, Roma 69, Fiorentina e Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino e Udinese 44, Genoa 43, Verona 37, Cagliari e Parma 36, Lecce 34, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18. CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI: Inter e Napoli punti 82, Atalanta 72, Roma 71, Juventus 70, Fiorentina e Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino 46, Udinese 42, Genoa 41, Cagliari 37, Parma 36, Lecce e Verona 35, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.

Tornando a Rocchi, sempre a proposito delle polemiche arbitrali, Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X “quale può essere la soluzione in vista della prossima stagione?”.

L’opzione che ha preso meno voti, un misero 9,2%, è stata quella che vede nel “Cambio regolamento” la panacea di tutti o quasi i mali. Per il sondaggio, in sostanza, è stata lotta a due tra “Var a chiamata” e “Via il designatore Rocchi”.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Il campionato di Serie A si è chiuso tra le polemiche arbitrali: quale può essere la soluzione in vista della prossima stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 26, 2025

Bene, ha vinto quest’ultima col 48,5%. Quasi per la metà degli utenti che hanno votato al nostro sondaggio, quindi, la soluzione sarebbe la cacciata del designatore.