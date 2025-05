Serie A, classifica senza errori arbitrali: spareggio Inter-Napoli e Juventus quinta

Scudetto, coppe europee e retrocessioni: il campionato ha emesso i suoi verdetti. Ecco come sarebbe la graduatoria finale senza le sviste ammesse dall’AIA

Ieri sera si è conclusa la stagione di Serie A. Il Napoli si è laureato campione d’Italia e giocherà la Champions al pari di Inter, Atalanta e Juventus. In Europa League vanno Bologna e Roma, mentre la Fiorentina farà di nuovo la Conference. Retrocedono invece in Serie B Empoli, Venezia e Monza. Ora che il campionato è finito, si è aperto il dibattito sui meriti delle squadre e sull’influenza degli arbitri sulla classifica finale.

Ogni tifoso di ogni squadra ha qualcosa da recriminare sugli arbitraggi. Ma Calciomercato.it ha provato a stilare una classifica prendendo in considerazione soltanto gli episodi in cui l’AIA (associazione italiana arbitri) ha ammesso gli errori. O direttamente con il designatore Rocchi ed i suoi collaboratori presenti di volta in volta a Dazn nel programma Open Var, o indirettamente attraverso i quotidiani sportivi nazionali.

Tralasciando le sviste che non hanno inciso sul risultato finale, si nota che ci sono state ben dieci partite che avrebbero potuto avere un esito diverso. Delle 20 squadre di Serie A, quasi la metà (9) avrebbero chiuso il campionato con un numero totale di punti diverso da quello ufficiale. Se per il discorso salvezza non sarebbe cambiato nulla, grosse novità ci sarebbero state invece per lo scudetto, con la necessità dello spareggio tra Inter e Napoli, e in chiave Champions, con la Juve dietro alla Roma.

Roma e Torino le più danneggiate, quattro squadre avrebbero 2 punti in meno

La Roma è la squadra che ha visto più errori nelle sue partite, sia a favore che contro, ma con un saldo totale negativo di 2 punti. Manca un rigore contro il Genoa per fallo di De Winter su Dybala e un altro contro il Monza per fallo di Kyriakopoulos su Baldanzi, in due gare finite in parità. Inoltre era da annullare uno dei gol nella sconfitta contro il Verona per fallo di Magnani su Ndicka.

D’altro canto, manca un rigore al Milan per fallo di Pisilli su Reijnders nel pareggio di San Siro. Ma rossoneri a saldo pari perché avvantaggiati contro il Monza, cui fu annullato un gol regolare di Dany Mota. Altro penalty non concesso contro i giallorossi, stavolta contro l’Inter, per un fallo di Ndicka su Bisseck. A proposito di nerazzurri, doppio errore contro la Fiorentina: non c’era il corner dell’1-0 e non andava assegnato il rigore dell’1-1.

Mancano un rigore al Cagliari nel ko interno con l’Atalanta e uno al Torino per il pareggio casalingo con il Genoa. Infine il Lecce venne sconfitto dall’Udinese per un penalty che non andava fischiato. Ecco le due graduatorie a confronto:

CLASSIFICA FINALE SERIE A: Napoli punti 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 70, Roma 69, Fiorentina e Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino e Udinese 44, Genoa 43, Verona 37, Cagliari e Parma 36, Lecce 34, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI: Inter e Napoli punti 82, Atalanta 72, Roma 71, Juventus 70, Fiorentina e Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino 46, Udinese 42, Genoa 41, Cagliari 37, Parma 36, Lecce e Verona 35, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.