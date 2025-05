Allegri al Napoli, l’appello di Cassano: “Devi fare di tutto per andare via”

Fantantonio ha ribadito il suo pensiero sull’allenatore livornese, erede designato di Antonio Conte, consigliando la fuga a uno dei top degli azzurri

Momenti di caos a Napoli, che ancora non ha finito di festeggiare un faticosissimo scudetto, il secondo in tre anni. La città è al settimo cielo, vive in uno stato di euforia totale, che però rischia di assumere quel senso di dolceamaro per l’ennesimo addio dopo la vittoria più bella. Prima Spalletti, ora Antonio Conte. La strada al momento pare tracciata, quella di un divorzio ma stavolta senza rancori né risentimenti. Nonostante la promessa della moglie che dal pullman scoperto si è lasciata scappare un “farò di tutto”, per convincerlo a restare. Potrebbe non bastare.

Stanotte c’è stato l’ennesimo bagno di folla fuori dal ristorante in cui è andata in scena la cena di squadra, probabilmente l’ultima. Oggi è in programma la visita in Vaticano a Papa Leone, poi dovrebbe toccare al vertice con De Laurentiis che può essere decisivo. In tutto questo Allegri aspetta, è lui l’erede designato di Conte un po’ come era successo qualche anno fa alla Juventus. Certo, con premesse e dinamiche totalmente diverse. Un altro condottiero per il Napoli, uno che si esalta nelle difficoltà e che cerca di tirare fuori il massimo da quello che ha a disposizione. Un profilo che già prima di Spalletti aveva stuzzicato e non poco De Laurentiis. Ora è pronto a diventare realtà, anche se non tutti sono convinti.

Cassano e l’appello a Lobotka: “Se viene Allegri vattene da Napoli”

A parlare di Max Allegri è tornato Antonio Cassano durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’, ribadendo ovviamente la sua posizione in merito al tecnico toscano. “Tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, per il Napoli si parla di lui ora… Ma come gioca? 4-3-3? Lobotka, tu sei il mio pupillo, se arriva Allegri fai in modo di andare via”, dice sibillino Fantantonio. Che poi porta un esempio: “Quando è arrivato Cassano al Milan, il signor Allegri faceva giocare Van Bommel e non Pirlo”. Insomma, un consiglio spassionato al regista slovacco nel caso di arrivo confermato dell’ex Juve, un vero e proprio ‘invito alla fuga’.

Poi Cassano continua: “Per Lukaku io non stravedo, ma ha fatto un capolavoro anche lui. Spero per Napoli che Conte possa rimanere o che vadano su altri profili… Allegri leggo che lo vuole il Napoli, l’Inter, il Milan, si parla di 5-6 milioni all’anno. Se al Napoli va Allegri, consiglio di prendere anche Galeone come secondo. Godete ora, che poi ci sarà da ridere”.