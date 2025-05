Via libera Juventus: pagano la clausola del nuovo bomber

Le ultime sul futuro attaccante dei bianconeri: arrivano novità importanti dalla Germania. La svolta può essere davvero dietro l’angolo

I tifosi della Juventus sono pronti a vivere un’altra estate ricca di emozioni. Quella passata è stata caratterizzata dalla rivoluzione messa in atto da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Una rivoluzione che però non ha portato i risultati sperati.

Così fra qualche settimana si ripartirà e lo si farà con un altro allenatore. L’ex Bologna ha salutato ormai da tempo, lasciando spazio a Igor Tudor, che è consapevole del fatto che la sua avventura è destinata a concludersi a breve. Se non sarà adesso, al termine del campionato, sarà dopo il Mondiale per Club e il nome individuato per la sostituzione – non è ormai più un segreto – è quello di Antonio Conte.

Presto capiremo se il tecnico pugliese dirà addio al Napoli o se deciderà di proseguire con Aurelio De Laurentiis. Se dovesse essere così, la Juve sarebbe chiamata a cercare altrove la propria guida per il futuro. Ma l’allenatore non è l’unico caso spinoso che Giuntoli dovrà risolvere il prima possibile.

Calciomercato Juventus, il punto sul bomber: novità su Sesko

I bianconeri saranno costretti a prendere un nuovo centravanti. Il destino di Dusan Vlahovic è segnato ormai da tempo: non c’è alcun accordo sul rinnovo e l’addio è dunque inevitabile anche per una cifra decisamente più bassa del suo valore reale. Per meno di 30 milioni di euro, così, il serbo può fare le valigie, al pari di Kolo Muani.

Il destino del francese sarà nelle mani della nuova guida tecnica. Una sua permanenza non è ancora da escludere al 100%, ma è molto più probabile, che il centravanti del futuro della Juventus sia un altro. Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato, come Viktor Gyokeres sia il nome in cima alla lista dei desidero dei bianconeri, più anche di Osimehen.

E’ ovvio, servono parecchi soldi, ma dalla Germania arriva una buona notizia ed è relativa alla concorrenza. Da tempo, infatti, sulle tracce del centravanti dello Sporting c’è l’Arsenal. I Gunners, però, come riporta Sky Sport Germania, avrebbero deciso di affondare, per provare a chiudere, per Sesko, tanto da essere pronti a pagare la clausola da 80 milioni. Solo in seconda battuta ci proverebbero per Gyokeres. I bomber, quindi, sono pronti ad infiammare il mercato estivo.