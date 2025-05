Tudor o Conte al Mondiale per Club? Ecco la decisione della Juventus

Le ultime sulla panchina bianconera all’indomani della vittoria in casa del Venezia che ha regalato la qualificazione alla prossima Champions

Chi guiderà la Juventus al Mondiale per Club? Dopo la vittoria a Venezia, che ha regalato il pass Champions a Locatelli e compagni, Igor Tudor era andato in contraddizione con quanto dichiarato anche prima della partita da Cristiano Giuntoli. Ossia che il croato sarebbe stato l’allenatore del torneo che si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Nel post gara, invece, Tudor ha dichiarato che “si risolverà tutto prima del Mondiale”. Poiché “non credo che sarebbe una buona idea andare là senza decisione, oppure prenderla in un senso e poi portare l’allenatore là, non sarebbe serio né per me né per il club. Si farà una scelta prima del Mondiale sul futuro, penso sia una cosa giusta”.

Il contratto di Tudor si è rinnovato automaticamente di un altro anno con la qualificazione in Champions. Il club bianconero dovrebbe pagare una penale di 1 milione di euro qualora decidesse di risolvere in anticipo il nuovo accordo. C’è chi ipotizzava l’interruzione immediata del rapporto, con Antonio Conte – il prescelto della proprietà per iniziare un nuovo ciclo – di nuovo sulla panchina della Juve già al Mondiale per Club.

Juventus, chiarimento alla Continassa con Tudor

Ma come raccolto da Calciomercato.it, il ‘caso’ Tudor è rientrato definitivamente questa mattina. Alla Continassa c’è stato un chiarimento tra Giuntoli, gli altri dirigenti e l’allenatore di Spalato. Sarà quindi Tudor a guidare Yildiz e compagni nella rassegna mondiale statunitense.

🚨 #Juventus – Questa mattina il chiarimento alla Continassa tra la dirigenza e Igor #Tudor: il tecnico croato guiderà la squadra bianconerA per il Mondiale per Club negli Stati Uniti 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/P3epfOF7AE — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 26, 2025

Tudor guiderà la Juve al Mondiale per Club, l’agente: “Spera di poter essere l’allenatore della prossima stagione”. Ma è pronto Conte

Tudor allenatore della Juve al Mondiale per Club, lo conferma anche il suo agente Anthony Seric: “Quello di ieri è stato uno sfogo – le sue parole a Sky Sport’ – ma in un clima di grande serenità all’interno del club. Igor ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club: dopo le interviste a caldo poi lui e Cristiano si sono parlati, e Igor rispetterà l’impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per Club”.

“Non metterà nessuna fretta alla società sulla scelta futura, perché spera chiaramente di poter ancora essere l’allenatore della Juve nella prossima stagione e ne rispetterà i tempi della scelta – ha aggiunto Seric in conclusione – Tudor si sente juventino dentro, ha lavorato con grande passione e professionalità in questi mesi a dimostrazione del grande legame che ha con il mondo Juve”.

A meno di clamorose sorprese, però, l’avventura del 47enne in bianconero si concluderà al termine dello stesso Mondiale. Il suo sostituto, anche in questo caso a meno di sorprese clamorose, sarà proprio Antonio Conte, il quale nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare il divorzio con il Napoli.