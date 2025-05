Juventus, conferme su Massara con Giuntoli. E c’è un terzo uomo mercato | CM.IT

Il club bianconero vuole rinnovare l’assetto dirigenziale dopo il fallimento di questa stagione iniziata con Thiago Motta e che finirà con Tudor

Domani si decide la stagione della Juventus. Serve una vittoria a Venezia per non dipendere dai risultati di Roma e Lazio, per blindare il quarto posto che vale la qualificazione (e i soldi) della Champions League. Poi sarà rivoluzione. Che partirà dal nuovo allenatore e da una rosa in gran parte nuova. Novità sono previste anche a livello dirigenziale.

Nelle scorse settimane vi avevamo anticipato che nei piani della Juve c’è l’idea di prendere Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. L’ex Ds del Milan, che nel frattempo ha lasciato il Rennes, però non dovrebbe rimpiazzare Cristiano Giuntoli, bensì affiancarlo, con quest’ultimo nel ruolo di diretto tecnico. Ma c’è di più: il riassetto dirigenziale potrebbe coinvolgere anche l’area scouting.

In tal senso, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, c’è un nome che mette d’accordo Massara e Giuntoli ed è quello di Michele Fratini. Al noto dirigente toscano verrebbe offerta la carica di capo scout dei bianconeri, ma c’è uno scoglio da superare. Bisogna convincerlo ad ignorare la proposta molto affascinante che gli è arrivata dai campioni di Francia e finalisti di Champions del Paris Saint-Germain.