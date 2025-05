Ribaltone Tudor-Juventus: il clamoroso annuncio sul futuro prima del Mondiale per Club

Tudor spiazza tutti dopo Venezia-Juventus: l’annuncio del tecnico bianconero sul suo futuro prima del Mondiale per Club

Missione compiuta per la Juventus di Tudor. La squadra bianconera, grazie al successo per 3-2 sul campo del Venezia, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League e può ora pianificare il suo futuro.

La prima questione da risolvere per Cristiano Giuntoli è legata all’allenatore. Soprattutto dopo l’annuncio post partita di Igor Tudor. Il tecnico dei bianconeri, infatti, ha messo in discussione anche la sua presenza al Mondiale per Club: l’allenatore croato vuole conoscere subito il suo futuro. Queste le sue dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “Ci vedremo presto e si deciderà presto, eravamo tutti focalizzati su questo finale, con tutte le partite come è giusto che sia. Ora c’è il Mondiale, ma si risolverà tutto prima del Mondiale. Non credo che sarebbe una buona idea andare là senza decisione, oppure prenderla in un senso e poi portare l’allenatore là, non sarebbe serio né per me né per il club. Si farà una scelta prima del Mondiale sul futuro, penso sia una cosa giusta”.