Locatelli regala la Champions alla Juve, miracolo Fiorentina e Lazio fuori da tutto. In Serie B Empoli e Venezia

Ecco come è andata l’ultima giornata del massimo campionato italiano: le squadre che vanno in Europa e quelle che ripartono dalla B

Con lo Scudetto assegnato nella giornata di venerdì, stasera le attenzioni degli appassionati di calcio si sono ovviamente spostate sulla lotta alla Champions League.

C’era un ultimo posto in palio e a giocarselo erano Juventus, Roma e Lazio. Alla fine a spuntarla è sta la squadra di Igor Tudor, che ha battuto il Venezia per 3 a 2: a passare in svantaggio sono i lagunari con la rete di Fila, poi i bianconeri la ribaltano con Yildiz e Kolo Muani, ma subiscono il pareggio con Haps ad inizio ripresa. Infine, ci pensa Manuel Locatelli, con un rigore trasformato, a far gioire la Juventus.

Agli uomini di Ranieri, dunque, non basta la vittoria a Torino, firmata Paredes-Saelemaekers. Per i giallorosso, quinti, c’è solo l’Europa League. La Lazio, che a novanta minuti dalla fine sognava ancora la Champions, invece, è fuori da tutto. Con il ko interno contro il Lecce è, infatti, la Fiorentina ad accedere alla prossima Conference League, grazie alla vittoria in rimonta, per 3 a 2 contro l’Udinese.

Serie A, risultati della 38a giornata e classifica finale

La lotta Champions si è così incrociata con quella salvezza: oltre al Monza, vanno in Serie B anche Venezia ed Empoli.

Per Eusebio Di Francesco l’ennesima retrocessione della sua carriera, con il ko contro la Juventus. Va in ‘Cadetteria’ anche la squadra toscana, battuta in casa dal Verona. Possono far festa, invece, il Lecce, corsaro all’Olimpico, e il Parma, che si è imposto in rimonta contro l’Atalanta.

ATALANTA-PARMA 2-3

32′ e 33′ Maldini (A), 49′ Hainaut (P), 70′ e 91′ Ondrejka (P)

EMPOLI-VERONA 1-2

4′ Serdar (V), 43′ Fazzini (E), 69′ Bradaric (V)

LAZIO-LECCE 0-1

44′ Coulibaly

TORINO-ROMA 0-2

18′ Paredes rig., 53′ Saelemaekers

UDINESE-FIORENTINA 2-3

26′ Lucca (U), 46′ Fagioli (F), 57′ Comuzzo (F), 61′ Kabasele (U), 82′ Kean (F)

VENEZIA-JUVENTUS 2-3

2′ Fila (V), 25′ Yildiz (J), 31′ Kolo Muani (J), 55′ Haps (V), 73′ Locatelli rig. (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 70, Roma 69, Fiorentina 65, Lazio 65, Milan* 63, Bologna 62, Como 49; Torino e Udinese 44, Genoa 43, Verona 37, Cagliari e Parma 36, Lecce 34, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.

Da segnalare, infine, l’ottavo posto del Milan, che come è noto ormai da una settimana, non giocherà in nessuna competizione europea, ma non è l’unico risultato negativo. Il Diavolo, infatti, sarà chiamato ad iniziare la stagione prima delle altre big, non essendo testa di serie in Coppa Italia.