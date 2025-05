Serie A, Gasperini cambia squadra: tifosi in rivolta

Gian Piero Gasperini dovrà comunicare subito la sua decisione all’Atalanta. Ora è pronto a cambiare aria: spunta la nuova destinazione tanto ambita in Serie A

I tifosi non la prenderanno tanto bene, ma ora Gasperini non vede l’ora di sposare un nuovo progetto entusiasmente in Serie A. Ecco la nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Dopo i tanti trionfi collezionati alla guida dell’Atalanta, spunta la decisione definitiva.

L’allenatore dell’Atalanta potrebbe subito dire addio al club orobico. Le sue dichiarazioni al termine della sfida contro il Parma hanno fatto scattare l’allarme in casa bergamasca. L’ultima parola spetterà a lui: c’è una nuova big della Serie A pronta a chiudere per lui. Spunta il nuovo intreccio nel campionato italiano: conosciamo tutti i dettagli decisivi, ma i tifosi non sono completamente d’accordo con questa scelta.

Calciomercato, svolta per Gasperini: la firma con una big italiana

Una nuova decisione sarà presa nei prossimi giorni per conoscere così la nuova destinazione. Ecco il dettaglio a sorpresa in vista della prossima stagione. Il campionato italiano si è appena concluso, ma ora partiranno subito le nuove mosse di mercato in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini ha intenzione di sorprendere tutti con una nuova firma in Serie A. La Roma vorrebbe subito chiudere per Cesc Fabregas, ma l’allenatore del Como non ha ancora preso una decisione ufficiale per il suo futuro. Il club lariano è convinto che alla fine l’allenatore spagnolo mantenga la parola data per continuare il loro matrimonio. Gasperini è il piano B del club giallorosso, ma la piazza capitolina non impazzisce di gioia al suo nome.

Claudio Ranieri è stato artefice di un girone di ritorno da urlo sfiorando così la qualificazione alla prossima edizione in Champions League. I giallorossi saranno protagonisti ancora in Europa League, ma l’obiettivo dei Friedkin è quello di lottare per lo Scudetto che ormai manca da tantissimi anni. Gasperini ha sempre lavorato nelle difficoltà a Bergamo facendo crescere numerosi giovani che si sono imposti nel calcio internazionale.

La Roma potrebbe subito chiudere per Gasperini in caso di no definitivo di Fabregas: il Como lo vorrebbe blindare ancora per tante stagioni dopo l’exploit in Serie A. Ormai ci siamo per la chiusura ad inizio giugno: la decisione ufficiale arriverà a breve.