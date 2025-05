Rodrygo-Milan, l’intreccio di mercato che infiamma i tifosi

Il Real Madrid può dire addio all’attaccante brasiliano: una trattativa che coinvolge anche il club rossonero

Una gara tra grandi deluse. La sfida della 38esima giornata di Serie A in scena al Meazza vede di fronte due tra le grandi deluse del campionato. Da una parte il Milan, che ha sì concluso la stagione con una Supercoppa Italiana in bacheca, ma senza aver centrato la qualificazione in Europa. Dall’altra il Monza, prima retrocessa del campionato.

Per entrambe le compagini è dunque tempo di voltare pagina. E in casa rossonera i primi cambiamenti sono già in corso. Il Milan ha deciso di affidarsi ad Igli Tare, un’ufficialità anticipata dal presidente Duka della Federcalcio Albanese. Sarà lui il nuovo direttore sportivo, che dovrà dunque costruire una squadra in grado di tornare ai vertici. Sarà un mercato importante in chiave rossonera, per quanto riguarda rinnovi, arrivi e partenze.

Milan, Leao piace all’Arsenal: è l’alternativa a Rodrygo

E tra le possibili partenze si parla anche di Rafael Leao. Il portoghese ha ancora un lungo contratto con il Milan, in scadenza nel 2028, ma in quella che si preannuncia come una rivoluzione in casa rossonera, nessuno sembra essere certo della conferma.

In più le sirene attorno al portoghese sembrano arrivare da più fronti. Da una parte il Bayern Monaco, dall’altra c’è l’Arsenal. Il club inglese sta riflettendo sui possibili innesti estivi, soprattutto nel reparto offensivo. Uno dei nomi più caldi in quest’ottica è Rodrygo. Il brasiliano, perno fondamentale per Carlo Ancelotti, potrebbe non essere così certo di avere il posto da titolare con il nuovo corso di Xabi Alonso. Come riferisce ‘Tbr Football’, il futuro di Rodrygo a Madrid sembra essere a rischio. Con l’arrivo del tecnico basco, potrebbe infatti cambiare il modulo e il brasiliano rischia di non trovare spazio nello scacchiere dei ‘Blancos’.

E in caso di addio l’Arsenal è pronto a fiondarsi sul giocatore. L’attaccante però vuole parlare prima con il nuovo tecnico e capire da lui se potrà o meno far parte del progetto e quelli che sono i piani di Alonso. Se le risposte non dovessero essere soddisfacenti, allora Rodrygo chiederà la cessione. Un’affare impossibile per le italiane e che potrebbe diventare concreto solo per qualche big inglese, in grado di soddisfare le richieste economiche madrilene. Come l’Arsenal appunto, che avrebbe già individuato in Leao la prima alternativa e il possibile piano B nel caso in cui l’affare Rodrygo non si concretizzasse.