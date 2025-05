Tare nuovo Ds, Duka anticipa il Milan: “Ti aspetta un’altra grande sfida”

Il presidente della Federcalcio albanese ufficializza l’approdo in rossonero del dirigente suo connazionale prima dell’annuncio del club rossonero

Igli Tare ha firmato, è lui il nuovo Direttore sportivo del Milan. Manca solo l’ufficialità, anzi mancava. Il presidente della Federazione albanese, Armand Duka, ha anticipato il club di Cardinale annunciando l’approdo in rossonero del suo connazionale.

“Congratulazioni Aquila! – ha esordito Duka nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook – La tua nomina a Direttore Sportivo del Milan club è un traguardo davvero importante. Credo fermamente che la tua professionalità, dedizione e visione aiuteranno questo leggendario club a tornare ai livelli a cui appartiene, proprio come nei tempi gloriosi della sua storia.

Hai già assistito al Lazio, dove per anni hai costruito con successo un progetto sostenibile e competitivo in campo internazionale. Ora un’altra grande sfida ti aspetta, ma sono convinto che questa volta lo farai ancora, con la stessa maturità e passione per il gioco”, ha concluso il numero uno della Federcalcio albanese.

🔥#MILAN–#TARE: TUTTO FATTO Tutto fatto per l’arrivo come nuovo direttore sportivo dell’ex #Lazio. Una volta espletate tutte le formalità burocratiche arriverà anche l’ufficialità e poi, di conseguenza, la presentazione pic.twitter.com/L47i26bfll — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 23, 2025

Tare si è legato al Milan con un biennale più opzione. Il suo arrivo in rossonero è senz’altro motivo di grande orgoglio per tutta l’Albania. E per un movimento calcistico da quelle parti cresciuto molto negli ultimi anni, dalla finale di Concerence League a Tirana alla partecipazione all’ultimo Europeo seguito con grande passione dal popolo albanese