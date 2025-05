Napoli, De Laurentiis annuncia il primo colpo in diretta: “L’ho appena sentito”

Il presidente partenopeo non lascia dubbi e annuncia quello che sarà il primo rinforzo di mercato dei neo-campioni d’Italia

La festa per la conquista del quarto titolo è solo agli inizi in casa Napoli, ma il club azzurro è già alle prese con i piani per il futuro.

Mentre in bilico resta la permanenza di Antonio Conte, che potrebbe salutare dopo lo scudetto vinto. Per il tecnico c’è l’opzione Juventus: sarebbe lui infatti il prescelto dalla società bianconera, anche se Igor Tudor è riuscito nell’obiettivo, quello di portare il club in Champions League. Ecco quindi che il Napoli starebbe riflettendo su una possibile alternativa e, come accaduto in passato alla Juventus, il club azzurro sarebbe intenzionato a puntare su Massimiliano Allegri.

Napoli, De Laurentiis annuncia De Bruyne

Oltre che alla guida tecnica però, i neo-campioni d’Italia in carica stanno ragionando su possibili nuovi innesti e il primo nome della lista porta a Kevin De Bruyne.

Il belga ha salutato il Manchester City, con cui ha raggiunto la qualificazione in Champions League ed è pronto ad affrontare una nuova avventura. L’affare è in discesa, con il Napoli che ha proposto un contratto da star e una villa di lusso per il belga e la famiglia. E ad alimentare le voci su un possibile approdo in terra partenopea ci ha pensato lo stesso presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Il presidente azzurro, nel corso della festa scudetto, ha sostanzialmente annunciato alla ‘Rai’ l’arrivo del belga facendo presagire grande ottimismo per l’esito finale della trattativa e l’approdo a Napoli del classe 1991: “Ci sarà anche De Bruyne? Probabilmente sì, so che ha preso una villa qui, sono stato in videochiamata con lui, la moglie e il figlio”. Parole importanti che fanno già sognare ancor più i tifosi azzurri, desiderosi di vedere un campione del carico del belga in maglia Napoli.