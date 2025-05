Milan, Tare piazza subito il primo colpo: affare in Premier

Neanche il tempo di insediarsi a Casa Milan che Igli Tare ha subito cominciato a lavorare in vista della prossima stagione.

Dalle parti di via Aldo Rossi sono stati infatti registrati diversi movimenti interessanti, con anche il procuratore Beppe Riso che è stato uno dei primi ad incontrare il neo direttore sportivo del Milan per fare ovviamente il punto su alcuni dei suoi assistiti. Fra questi, però, non rientrerebbe quello che dovrebbe essere il primo colpo dell’era Tare, calciatore che già in passato il Diavolo aveva seguito ma che potrebbe sbarcare in rossonero, dalla Premier League, solo nel corso di quest’estate di calciomercato.

Il primo colpo dell’era Tare arriva dalla Premier League

Non c’è altro tempo da perdere, anche perché il Milan avrebbe dovuto annunciare il suo nuovo direttore sportivo tempo fa, a maggior ragione dopo che la scelta è ricaduta su Igli Tare. Il primo ad esserne consapevole è il dirigente ex Lazio, che insediatosi a Casa Milan solo nel pomeriggio, ha subito cominciato a lavorare in vista del futuro.

Tra un incontro con Beppe Riso e l’altro, il neo direttore sportivo del Milan ha anche spulciato la lista delle occasioni di mercato che potrebbero fare al caso della formazione rossonera, cerchiando con la matita rossa il nome di un calciatore che il gruppo di lavoro di via Aldo Rossi seguiva comunque da un po’ di tempo. Ovviamente senza allenatore ogni discorso è vano, ma la sensazione è che un’occasione del genere potrebbe essere colta a prescindere da chi sederà in panchina nella prossima stagione.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto, per rinforzare la fascia sinistra il Milan avrebbe messo nel mirino Junior Firpo, esterno classe 1996 della Repubblica Dominicana, ma con il passaporto spagnolo, fresco di promozione in Premier League con il Leeds United dopo una stagione da 4 gol e 10 assist in Championship.

Il Milan guarda al mercato degli svincolati

Il primo acquisto della gestione Tare potrebbe essere un parametro zero. Matteo Moretto ha infatti svelato che il club rossonero sarebbe sulle tracce di Junior Firpo, in scadenza il prossimo giugno con il Leeds United.

Questo lascia intendere che il Milan farà un esterno nel prossimo calciomercato estivo, indipendentemente da quello che deciderà poi Theo Hernandez, nei confronti del quale si sarebbe cominciato a muovere timidamente l’Al-Hilal, che in queste ultime settimane della stagione ha compiuto dei veri e propri sondaggi per l’esterno francese, che al momento non avrebbe ancora aperto alla destinazione saudita.