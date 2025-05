Milan: scambio con lo United, Maignan sblocca la trattativa

Per i rossoneri si apre una nuova era. Sono molte le cessioni che potrebbero essere effettuate dopo una stagione davvero fallimentare

Archiviato un campionato fallimentare e un sabato di contestazione, il Milan lavora già al futuro. La priorità in questo momento è rappresentata dall’allenatore. Ma sul tavolo di Tare ci sono anche altre questioni da valutare. A partire dalla situazione Reijnders. Il centrocampista è stata sicuramente la nota più lieta della stagione e il City non molla. Guardiola lo vorrebbe già al Mondiale e presto i contatti con i rossoneri potrebbero entrare nel vivo. Da valutare anche le questioni Maignan e Hernandez.

Come riportato da SportMediaset, la trattativa per il rinnovo di Maignan continua ad essere in stand-by e il contratto in scadenza nel 2026 porta il portiere e lo stesso Milan ad un bivio: serve arrivare ad un accordo altrimenti le strade dovranno separarsi per non perderlo a zero. E il Manchester United ci pensa per il prossimo calciomercato magari mettendo sul piatto uno scambio di assoluto livello.

Calciomercato Milan: affare con lo United, i dettagli

I rapporti tra il Milan e lo United sono ottimi da tempo e questo potrebbe facilitare l’operazione. Stando alle ultime indiscrezioni, i rossoneri non hanno assolutamente mollato l’ipotesi di rinnovare con il portiere. La strada è comunque in salita e per il momento le possibilità di arrivare ad un prolungamento sono molto basse. Quindi le altre squadre si stanno muovendo e lo United pensa a Maignan per sostituire Onana.

L’edizione odierna di SportMediaset ha parlato di una possibile offerta di 20 milioni di euro nel prossimo calciomercato per strappare Maignan al Milan. Ma lo United potrebbe optare anche ad una soluzione differente e magari mettere sul piatto uno scambio con Hojlund o Rashford. Entrambi sono calciatori che piacciono da tempo alla società rossonera e non ci resta che attendere l’inizio della sessione estiva per avere un quadro più chiaro.

Di certo la priorità in questo momento è rappresentata dal rinnovo di Maignan. Se la fumata bianca non ci dovesse essere, allora si valuterà con attenzione la sua cessione nel prossimo calciomercato e lo scambio con uno tra Hojlund e Rashford è da tenere assolutamente in considerazione. Per questo motivo vedremo come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte del club rossonero per andare a rinforzare il Milan e alzare ancora di più il livello della orsa.