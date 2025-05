Juventus, la Champions non basta: “Elkann ha deciso di licenziare Giuntoli”

Non solo in panchina: potrebbero esserci ulteriori scossoni alla Juve anche per il riassetto dirigenziale del club bianconero

La Juventus tira un sospiro di sollievo, dopo aver visto i fantasmi nella trasferta di Venezia. Alla fine il rigore di capitan Locatelli regala i tre punti decisivi per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Obiettivo quarto posto raggiunto, traguardo minimo ai nastri di partenza di una stagione che man mano si è complicata maledettamente per la ‘Vecchia Signora’. Igor Tudor ha rimesso la Juve in carreggiata dopo il fallimento targato dalla gestione Thiago Motta, anche se il tecnico croato è destinato ad avere vita breve alla Continassa.

Il club bianconero ha messo nel mirino il ritorno di Antonio Conte in panchina, con Tudor che nel post partita del ‘Penzo’ ha alimentato i dubbi sulla sua permanenza anche per il Mondiale per Club. Conferma data per certa da Cristiano Giuntoli e smentendo così le dichiarazioni dell’attuale capo dell’area tecnica della Juventus.

Juventus, Giuntoli rischia anche con la Champions: Elkann pensa al licenziamento

Conte quindi è il primo nome della proprietà e di John Elkann, con l’obiettivo di mettersi alle spalle una stagione complicata e tornare a lottare per il vertice ai nastri di partenza del prossimo campionato.

L’avventura al Napoli dell’ex Ct della Nazionale volge al termine, con il salentino che cambierebbe panchina dopo lo scudetto conquistato alla guida degli azzurri. I rumors si intensificano su un suo ritorno alla Juventus: una scelta come dicevamo dettata principalmente dai vertici della società, non direttamente da Giuntoli che inoltre dopo l’esonero di Thiago Motta aveva proposto dei nomi alternativi a Tudor.

Giuntoli potrebbe essere ridimensionato con l’entrata di nuove figure in dirigenza o la promozione di Giorgio Chiellini, senza escludere un eventuale ribaltone con l’addio e il benservito all’ex uomo mercato del Napoli. Ad avanzare quest’ultimo scenario è Luca Momblano, giornalista che segue da vicino le vicende bianconere: “A breve Cristiano Giuntoli e il suo gruppo di lavoro saranno caldamente invitati a lasciare la Juventus. John Elkann ha deciso di licenziare Giuntoli“, la rivelazione di Momblano a ‘Telelombardia’. A stretto giro di posta vedremo quali saranno le decisioni della Juve sull’allenatore e l’assetto dirigenziale in vista della prossima stagione.