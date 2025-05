Juventus, affare dalla Francia: arriva il figlio d’arte

Novità importanti in casa Juventus per chiudere subito il nuovo affare dalla Francia. La svolta decisiva per essere nuovamente protagonisti in Champions

Un momento decisivo per mettere a segno nuovi colpi suggestivi in vista della prossima stagione. Pochi minuti fa è arrivata la svolta per l’affare decisivo dalla Francia: ecco di chi si tratta, il figlio d’arte pronto a vestire la maglia bianconera.

La Juventus è raggiante dopo la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il ds Giuntoli è già al lavoro per allestire una rosa super competitiva dimenticando in fretta e furia l’ultima stagione. L’obiettivo principale è quello di tornare a lottare per lo Scudetto: spunta il nuovo talento dalla Ligue1. Saranno giorni intensi per far gioire subito i tifosi bianconeri: nel frattempo Conte è sempre più vicino alla panchina della Juventus per iniziare un nuovo percorso suggestivo in Serie A.

Calciomercato Juve, svolta dalla Francia: sbarca in bianconero

Una voglia immensa di tornare a competere con le altre big italiane ed europee. La Juventus ha già le idee chiare per ambire a grandi palcoscenici. Spunta il nuovo affare decisivo dalla Francia.

Come svelato da Sky Sports in Svizzera, la Juventus è molto interessata al giovane calciatore dello Strasburgo, Diego Moreira, che ha deciso di giocare per la Nazionale belga. Un’ottima stagione per lui nel campionato francese vincendo il premio di “Man of the Match” per ben otto volte. Grazie alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, il club bianconero è pronto a mettere sul tavolo ben 20 milioni di euro per anticipare le altre big europee.

Ha vestito anche la maglia del Benfica e del Chelsea: Diego Moreira è nato a Liegi visto che è figlio dell’ex Nazionale della Guinea-Bissau Almami Moreira, che ha militato nello Standard Liegi. Un figlio d’arte pronto a sbarcare in Serie A: il club bianconero potrebbe pensare a lui per rinforzare la fascia sinistra.

Saranno settimane ricche di colpi di scena in casa Juventus per una nuova svolta in ottica futura. Il ds Giuntoli dovrà così chiudere nuovi affari per ambire a grandi palcoscenici. Moreira è pronto per il definitivo salto di qualità: ormai ci siamo per la nuova mossa decisiva dalla Francia. Tutto può cambiare in vista della prossima stagione con una campagna acquisti di caratura internazionale per puntellare ancor di più la rosa.