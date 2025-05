Conte-Juventus, colpo di scena: doppio annuncio cambia i piani

Per Antonio Conte alla Juventus arriva adesso un importante colpo di scena, dal momento che il doppio annuncio cambia in maniera inevitabile i piani. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Uno dei nomi più chiacchierati del momento è senza ombra di dubbio quello del tecnico del Napoli. Nonostante lo Scudetto conquistato al primo anno ed un calciomercato all’orizzonte da capogiro che potrebbe portare, pronti via, Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio e probabilmente anche Jonathan David, Antonio Conte sembra essere orientato ad accettare il corteggiamento della Juventus. La notizia farebbe sicuramente male ai tifosi azzurri, che hanno creato con lui un rapporto sin da subito fortissimo. Consolidato ulteriormente dai risultati in campo.

Dal canto loro, invece, i bianconeri sperano che possa esserci un ritorno al campo base, soprattutto in virtù delle esigenze di questa squadra, che ha bisogno di un allenatore di questa caratura che possa cambiare la storia recente della Juve. In tal senso, adesso arriva un doppio annuncio che cambia i piani e che può essere una svolta davvero importante. E la notizia mette ovviamente in allarme tanto i napoletani quanto i tifosi della Juventus in egual misura. Auguriamo per questo una buona lettura a tutti i nostri lettori.

Conte-Juventus, arriva un doppio annuncio: le ultime notizie a riguardo

Giornata di annunci in casa Napoli. Dopo quello fatto da De Laurentiis a proposito dell’arrivo di Kevin De Bruyne, adesso ne arrivano altri due a proposito di Antonio Conte. In una intervista concessa ai microfoni della RAI in occasione del giro con il bus scoperto per le vie di Napoli, Romelu Lukaku è stato interrogato proprio sul futuro del suo allenatore. Ed ecco che cosa ha detto: “Ho un contratto di tre anni con il Napoli e spero di restare qui, farò di tutto per non far andar via Conte“.

Si tratta di parole importanti, che confermano la posizione dello spogliatoio, che spinge per la permanenza di Antonio Conte. Ma non è tutto, dal momento che ha parlato a riguardo, sempre alla RAI, anche Lele Oriali: “E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita questa parentesi a Napoli, sia io che la mia famiglia ci siamo trovati benissimo qui. Non so cosa farà il mister, ma la speranza è che si resti in azzurro. Noi tutti dello staff glielo diciamo tutti i giorni”.

Insomma, anche lo staff tecnico è allineato al pensiero dello spogliatoio. Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che anche lo stesso De Laurentiis vorrebbe una sua permanenza a Napoli, allora la palla adesso è solo nelle mani di Antonio Conte. La prossima settimana sarà quella decisiva. Difficile immaginare che però sia indifferente di fronte a tante persone così importanti per lui che gli chiedono tutti la stessa cosa: restare in azzurro.