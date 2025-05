Una big di Serie A dopo l’Inter, scelta fatta per Simone Inzaghi

Il tecnico piacentino continua a calamitare voci ed indiscrezioni: le cifre non sono passate inosservate

Non è bastato all’Inter battere il Como nell’ultima giornata di Serie A per riuscire a trovare il guizzo vincente con cui superare il Napoli. La vittoria con cui gli uomini di Conte ha regolato il Cagliari ha infatti permesso agli Azzurri di mantenere inalterato il suo vantaggio sui nerazzurri. Tre punti pesantissimi, che hanno permesso ad un intero popolo di esultare.

Il quarto Scudetto della storia del Napoli ha portato una scia di rammarico e di nervosismo in casa nerazzurra già palpabile negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio di Inter-Lazio. Il tutto a meno di una settimana di distanza dal fischio d’inizio della finalissima di Champions League contro il Psg.

La classica partita che vale una stagione per Lautaro Martinez e compagni dopo la doppia sconfitta in Supercoppa e in Coppa Italia per mano del Milan e il testa a testa Scudetto che ha arriso al Napoli. Nel mentre, voci ed indiscrezioni attorno alla panchina di Inzaghi continuano a prendersi le luci della ribalta senza soluzione di continuità.

Inzaghi e l’eventuale post Inter: l’esito del sondaggio di CM.IT

Mentre la testa del tecnico piacentino è chiaramente rivolta alla super sfida di Monaco di Baviera contro Dembelé e compagni, l’Al-Hilal non ha affatto mollato la presa per il tecnico dell’Inter. Nonostante le parole rassicuranti di Marotta, soltanto il summit ‘chiarificatore’ tra le parti contribuirà a gettare le basi per la prossima stagione.

In un mosaico ancora tutto da costruire, abbiamo chiesto allora ai nostri utenti quale scelta dovrebbe fare Inzaghi nel giorno in cui si creassero i presupposti per un addio all’Inter. In maniera significativa, il 46% degli utenti che su Telegram ha risposto al sondaggio ritiene che Inzaghi debba accettare l’eventuale offerta di una big di Serie A. Il 37% dei votanti ha invece caldeggiato l’opzione ‘Top Club all’estero’: del resto in tempi e in modi diversi il Manchester United ha provato a sondare il terreno, ma l’ex allenatore della Lazio ha sempre messo l’Inter in cima alla lista delle sue priorità.

Solo il 13% degli utenti che hanno risposto al sondaggio ritiene – invece – che l’addio ai nerazzurri di Inzaghi debba fare da preludio ad una sua avventura in Arabia Saudita. Chiude la speciale carrellata, infine, l’eventuale candidatura di una Nazionale (4%), scenario che fino a questo momento non è mai stato preso in considerazione dall’allenatore dell’Inter.