Ribaltone in panchina con Sarri: cambia il mercato della Juventus

In casa Juventus tutto dipende da un possibile cambio in panchina che stravolgerebbe anche il mercato. Un calciatore in bilico

Dal campo al mercato il passaggio è breve per la Juventus, che lavora da tempo su quello che potrà accadere al di fuori del terreno di gioco. Tanti i risvolti possibili da dover affrontare tra entrate ed uscite in una calda estate che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Non mancano le situazioni in bilico da risolvere per la Juve del futuro, a partire dal prossimo allenatore ancora tutto da definire, al netto del contratto di Igor Tudor. Giuntoli e soci dovranno quindi lavorare a pieno su quello che potrà essere l’organico del prossimo anno, tenendo conto anche dell’imminente Mondiale per Club che allungherà ancora le prospettive di una stagione di alti e bassi.

Al netto dei verdetti del campo i bianconeri dovrebbero cambiare parecchio nella rosa attuale, nonostante gli alti investimenti fatti nelle ultime sessioni di calciomercato. Prima di procedere oltre però la Juve dovrà anche sciogliere alcuni nodi legati ai calciatori attualmente in prestito.

Calciomercato Juventus, dubbi sul riscatto di Fagioli: dipende da Palladino

Tra i calciatori bianconeri attualmente in giro per la Serie A c’è anche Nicolò Fagioli che lo scorso inverno era finito in prestito alla Fiorentina lì dove ha provato a rilanciarsi.

Alla viola il classe 2001 ha messo a referto 20 apparizioni con un gol e due assist, risultando comunque utile nelle rotazioni del centrocampo di Raffaele Palladino.

Il futuro del centrocampista viola rischia però di cambiare ancora, con la Juventus che potrebbe ritrovarsi la patata bollente.

Il giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’ ha fatto il punto della situazione legando il suo destino a quello del tecnico: “Quando c’erano queste prime voci qualche giorno fa ho detto che secondo me di fronte ad un’attenta analisi la Fiorentina riscatterà Fagioli. Il riscatto è in bilico se rimane Palladino. Lui vedrebbe quel tipo di investimento altrove. Se dovessero cambiare allenatore col favorito che è Maurizio Sarri, con il quale c’è stato un dialogo, Fagioli potrebbe essere riscattato. Tutto questo nelle prossime ore”.