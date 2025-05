Juventus, il riscatto di Fagioli è in bilico? Ecco l’idea della Fiorentina | CM.IT

Quando manca una giornata alla fine della Serie A stagione 2024/2025, è tempo di parlare anche di calciomercato e di riscatti

Novanta minuti decisivi, quelli che restano da giocare per chiudere un campionato davvero incredibile per quanto riguarda gli esiti finali. Tutto è, infatti, ancora in ballo e si deciderà sul filo di lana.

Lo Scudetto è conteso dal Napoli di Antonio Conte e dall’Inter di Simone Inzaghi, ieri fermate sul pareggio dal Parma e dalla Lazio, distanti una sola lunghezza. Per la Champions League, invece, è lotta a tre con Juventus, Roma e Lazio racchiuse in due punti. Discorso che si va ad intrecciare anche con l’Europa e la Conference League.

Al momento, i giallorossi di Claudio Ranieri sarebbero al quinto posto, mentre i cugini biancocelesti di Marco Baroni al sesto. Ma alle spalle, Fiorentina e Bologna conservano un briciolo di speranza, vista la distanza di tre punti. E proprio sulla squadra di Raffaele Palladino ci concentriamo per parlare di un rinforzo arrivato a gennaio.

Juventus, riscatto Fagioli in bilico: ecco cosa pensa la Fiorentina

Il nome in questione è quello di Nicolò Fagioli, approdato nell’ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato proprio in Toscana. Una trattativa lunga e complicata, chiusa proprio al fotofinish: il 24enne centrocampista si è trasferito dalla Juventus alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Ad oggi, però, la conditio sine qua non era la qualificazione ad una coppa europea e, come detto, non è arrivata, e difficilmente arriverà vista la situazione in classifica. Dunque, si è parlato di valutazioni in corso da parte del club gigliato sull’effettivo riscatto del giocatore per 13.5 milioni di euro.

Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Fiorentina ha, comunque, l’intenzione di trattenere il calciatore nella propria rosa in vista delle prossime stagioni. Questo l’orientamento allo stato attuale, all’orizzonte non sembrano esserci dubbi. Ma, si sa, nel calciomercato tutto è possibile e teniamo aperte tutte le piste. Ma la volontà, in questo momento, è quella di continuare il rapporto ancora per diversi anni. Vedremo se arriveranno aggiornamenti nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.