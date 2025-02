Fiorentina, UFFICIALE: Fagioli dalla Juventus, i dettagli

Il centrocampista si trasferisce dai bianconeri ai viola: affare ufficializzato alla fine della sessione di calciomercato

Una trattativa lunga che si è chiusa proprio sul gong: come raccontato da Calciomercato.it, Nicolò Fagioli è un nuovo calciatore della Fiorentina.

Il centrocampista lascia la Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto e si trasferisce alla corte di Raffaele Palladino. Corteggiato anche dal Marsiglia, alla fine Fagioli ha scelto Firenze ed è pronto ad iniziare una nuova avventura.

L’affare si è perfezionato per una cifra complessiva intorno ai 19 milioni di euro. In particolare si tratta di un prestito con obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni per un valore di 16 milioni di euro di parte fissa più tre di bonus. Inoltre la Juventus ha strappato anche una percentuale sulla futura rivendita.

Juventus, addio Fagioli: va alla Fiorentina

Fagioli lascia la Juventus dopo che in questa stagione ha collezionato 22 presenze complessive per un totale di poco meno di 800 minuti complessivi.

Chiusa pochi minuti fa la trattativa tra la #Fiorentina e la #Juventus: #Fagioli si trasferisce alla Viola in prestito con obbligo di riscatto, che scatta a determinate condizioni. 16 mln di euro più bonus le cifre dell’affare✅ @calciomercatoit #calciomercato @RiccardoMeloni4 https://t.co/Etf02QjtiZ — Alessio Lento (@alessio_lento) February 3, 2025

Dopo essere stato utilizzato abbastanza frequentemente ad inizio stagione, lo spazio per Fagioli agli ordini di Thiago Motta è diminuito sempre di più, fino ad arrivare ai piccoli scampoli di gara dell’ultimo mese (appena 14 minuti nelle ultime otto partite). Così è maturato il suo addio con la Fiorentina che lo ha corteggiato a lungo prima di avere il sì definitivo suo e della Juventus.

Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale dei viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli dalla Juventus F.C.” si legge nella nota della società toscana.