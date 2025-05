Ranieri saluta la Roma: “Abbiamo dato tutto”. Poi l’annuncio sul nuovo allenatore

Claudio Ranieri saluta la Roma da allenatore: le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi dopo la vittoria sul campo del Torino

La rimonta della Roma di Ranieri culmina con la qualificazione in Europa League. Non è riuscita l’impresa dei giallorossi fino alla Champions a causa della vittoria della Juventus sul campo del Venezia. Tuttavia, Ranieri lascia la panchina con un’altra qualificazione europea dopo mesi memorabili.

Ai microfoni di ‘DAZN’, il tecnico giallorosso ha parlato così dopo il successo di Torino: “Il modulo? Sì, avevo visto col Milan questa possibilità e abbiamo deciso di sfruttarla mettendoci a 3 davanti quando eravamo in possesso. Ho detto ai ragazzi di lottare fino alla fine, non siamo andati in Champions ma abbiamo dato tutto e siamo ugualmente soddisfatti”. Sull’impresa compiuta in questi mesi: “Magari fra qualche mese ripenserò a tutto e anche a quello che è stata la mia carriera”.

Nuovo, annuncio, poi sull’allenatore: “No, il piazzamento non c’entra nulla con la scelta. Siamo stati bravi a non fare uscire il nome, quando il Presidente lo deciderà, il nome verrà fuori”. E sui suoi ultimi mesi da tecnico: “Non si può fare questa giunzione. Io ho preso la squadra nel momento peggiore. Ho giocato facile cercando di dare fiducia e credibilità ai ragazzi. Sono stato fortunato perché anche i tifosi mi conoscono e sanno che non vendo fumo e che di me si possono fidare. E questo mi ha aiutato molto. I ragazzi hanno dato tutto e questo per me è vitale”. Ranieri ha poi salutato così: “Un’altra pagina di storia? Grazie, me li prendo questi complimenti perché fanno piacere!”.