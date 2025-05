Musso in una big italiana: sarà il nuovo numero uno

L’avventura del portiere argentino sembra essere ormai finita all’Atletico Madrid. E per lui è possibile un ritorno nel nostro campionato

Il campionato è pronto a calare il sipario e il calciomercato è destinato ad entrare nel vivo già nelle prossime settimane. Le prime mosse riguarderanno i riscatti e per Musso è praticamente certo il ritorno all’Atalanta per poi ripartire. Secondo le informazioni di Schira, l’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di proseguire con l’argentino ed ora toccherà alla Dea trovare una soluzione migliore per il proprio giocatore.

E a questo punto non si può escludere che ci possa essere una chance in una big italiana. Per adesso si tratta di una suggestione di calciomercato visto che bisognerà capire anche la volontà di Musso. Il giocatore, comunque, ha voglia di continuare a disputare un campionato da protagonista e in una squadra importante. Per questo motivo resta una pista da seguire con attenzione e vedremo quello che succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato: Musso in porta, i dettagli

Al momento Musso è pronto a lasciare l’Atletico Madrid e ripartire con l’Atalanta. La Dea, però, non ha alcuna intenzione di confermare l’estremo difensore visto che Carnesecchi in questo momento è il numero uno. Per lui si potrebbero comunque aprire le possibilità di una nuova permanenza nel nostro campionato e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro dell’argentino.

Il Milan potrebbe perdere Maignan nel prossimo calciomercato e magari puntare con forza su Musso nel prossimo calciomercato per avere un portiere di sicurezza e che conosce molto bene il nostro campionato. Si tratta di una ipotesi da seguire con attenzione soprattutto se dovesse partire realmente il francese. La certezza è rappresentata dal fatto che il portiere argentino non resterà all’Atalanta e quindi i rossoneri sono pronti a fare un tentativo per capire se potrà essere il nuovo numero uno.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Il Milan proverà fino alla fine di confermare Maignan, ma il contratto in scadenza nella prossima stagione e lo stallo dei giorni scorsi rende tutto molto difficile e quindi bisognerà anche ad individuare un altro profilo. Di nomi sulla lista di Tare ne abbiamo tanti e magari si potrebbe fare un tentativo anche per Musso. L’argentino lascerà la Dea e i rossoneri sono pronti a fare un tentativo per sbloccare tutto.