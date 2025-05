Milan: ribaltone in panchina, svolta da Tare

Tutto può cambiare in casa rossonera. Conceicao è pronto all’addio, ma spunta la nuova mossa di Igli Tare per la prossima panchina del Milan

Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan in vista della prossima stagione. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve per rivoluzionare subito la rosa del futuro. Vincenzo Italiano non ha intenzione di lasciare il Bologna per continuare il suo percorso suggestivo dopo la finale di Coppa Italia vinta proprio contro i rossoneri. Un momento decisivo per il nuovo annuncio che arriverà ad inizio giugno: ecco la nuova decisione alternativa. Spunta l’intreccio decisivo per arrivare subito alla decisione ufficiale.

Calciomercato Milan, la mossa vincente di Tare: la novità

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore. Se non dovesse arrivare uno tra Italiano ed Allegri, la dirigenza rossonera è alla ricerca di nuove soluzioni suggestive. In pole resiste il nome di Roberto Mancini senza dimenticare la pista che porta a Thiago Motta.

L’ex allenatore dell’Inter, protagonista con l’Italia come Ct con la vittoria ad Euro2020, non vede l’ora di ripartire in Serie A dopo l’avventura fallimentare alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita. Mancini potrebbe così accettare la destinazione avvincente guidando i rossoneri alla ribalta dopo una stagione fallimentare. Anche Stefano Pioli è voglioso di una nuova sfida nel campionato italiano: ormai ci siamo per conoscere la sua destinazione.

