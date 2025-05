Milan: niente Italiano, Tare ha scelto il nuovo allenatore

Per i rossoneri il futuro inizia già da lunedì. Dopo una stagione deludente, il club è pronto a rivoluzionare tutto con l’obiettivo di alzare il livello

Il Milan è pronto a programmare il futuro. Questa sera cala il sipario su una stagione, nonostante il successo in Supercoppa, davvero deludente e per questo motivo la società vuole archiviare il prima possibile il campionato ed iniziare a pensare al prossimo anno con la speranza di poter ottenere un risultato differente. Per farlo c’è bisogno di scegliere un allenatore importante e Tare dovrà presto sciogliere le riserve.

Il nome in cima alla lista è sempre quello di Italiano, ma, stando a SportMediaset, il tecnico vorrebbe continuare con il Bologna almeno per il prossimo anno. Una scelta che costringerà il Milan a sondare altri terreni e c’è un nome che stuzzica molto la dirigenza rossonera e anche da parte sua c’è la volontà di sposare il progetto. Naturalmente non si potrà aspettare molto e vediamo cosa succederà e quali saranno le scelte.

Milan: svolta in panchina, chi sarà il nuovo tecnico

La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che non si continuerà con Conceicao. Troppi errori commessi in stagione per pensare di dare continuità ad un progetto come quello di questa stagione. L’idea è quella di aprire un ciclo differente e per farlo toccherà a Tare scegliere il tecnico giusto per alzare ancora di più il livello.

Stando alle informazioni di SportMediaset, il nome di Allegri potrebbe presto ritornare in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico toscano sembra essere promesso sposo del Napoli, ma ADL starebbe valutando anche altri profili e quindi i rossoneri non sono tagliati fuori. Bisognerà capire se Tare virerà subito sull’ex toscano o deciderà di aspettare Italiano, destinato comunque a continuare con il Bologna almeno per un altro anno.

In chiave Milan si è parlato anche di Sarri e Motta. Sul primo pesano i rapporti non idilliaci con Tare. Il secondo può essere un profilo per i rossoneri, ma non sembra quello in pole position. Attenzione, quindi, ad Allegri e alla sua volontà di sposare magari un progetto intrigante come quello del club meneghino.

Panchina Milan: Allegri resta un candidato

A prescindere da quello che succederà nei prossimi giorni, Allegri resta un candidato autorevole per la panchina del Milan in ottica prossima stagione.

I dubbi saranno sciolti a breve. Da lunedì Tare potrebbe iniziare gli incontri per presentare il progetto e far capire come il Milan vuole tornare importante nel giro di poco tempo.