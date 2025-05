Juventus, primo affare per Conte: De Laurentiis anticipato

La Juventus vuole continuare a stupire le big della Serie A. Spunta il nuovo intreccio con Antonio Conte che aspetta una nuova chiamata da Torino, ecco la verità

Ad inizio giugno il club bianconero ha intenzione di chiudere già i primi affari suggestivi di calciomercato. Ecco la mossa a sorpresa in vista del futuro: primo regalo per Antonio Conte sorprendendo anche il Napoli.

Saranno ore frenetiche in casa bianconera per centrare il quarto posto in Serie A. Soltanto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrà salvare una stagione da dimenticare. In estate arriverà una nuova rivoluzione per la Juventus a partire così dalla guida tecnica. Conte non vede l’ora di tornare ad allenatore i bianconeri dopo il suo addio improvviso a luglio di tanti anni fa: un ritorno al passato decisivo per l’allenatore del Napoli. Nelle ultime ore è volato anche ad Ischia per festeggiare il 76esimo compleanno del presidente De Laurentiis: potrebbe esserci un ‘faccia a faccia’ decisivo per comunicargli il suo futuro.

Juventus, svolta bianconera per Conte: la mossa vincente

Spunta la nuova decisione anche per il primo affare da regalare al possibile neo-allenatore della Juventus. Un intreccio decisivo anche con il Napoli: spunta la nuova destinazione del top player.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Jonathan David è pronto a sbarcare in Serie A. La Juventus non vede l’ora di trovare un sostituto all’altezza al partente Dusan Vlahovic: affare a zero con una proposta da 5 milioni oltre a un bonus da almeno 6-7 milioni al momento della firma. Il goleador del Lille potrebbe subito volare negli Stati United con la Juventus per disputare il Mondiale per Club. Il Napoli voleva così accontentare Antonio Conte, ma il ds Giuntoli potrebbe sorprendere così il suo collega Giovanni Manna.

Nuova svolta anche per il futuro di Antonio Conte che si aspetta una chiamata dalla Juve dopo il trionfo Scudetto alla prima stagione sulla panchina del Napoli. Cifre importanti da spendere per l’attaccante canadese che non vede l’ora di sbarcare in Serie A: ormai ci siamo per la mossa a sorpresa. Le prossime ore saranno decisive per prendere la miglior decisione possibile: la svolta in Serie A con l’arrivo immediato di Jonathan David. Ecco l’idea decisiva per sognare in grande: una voglia immensa di tornare a lottare per lo Scudetto.