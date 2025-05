Juventus, nuovo rinforzo da Madrid: lo manda Simeone

Tutto può cambiare in vista della prossima stagione in casa Juventus. Possibile rinforzo dall’Atletico Madrid targato El Cholo Simeone: l’annuncio dalla Spagna

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. La stagione bianconera è quasi completamente da dimenticare: soltanto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe essere utile. Il ds Giuntoli rivoluzionerà la rosa a disposizione del prossimo allenatore: in pole resiste sempre Antonio Conte pronto a dire addio al Napoli.

Nuovo intreccio suggestivo in casa Juventus. L’Atletico Madrid è pronto a cedere uno dei migliori calciatori con direzione Torino. Spunta la nuova svolta con lo sbarco possibile di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Saranno ore decisive per chiudere subito la trattativa che vede coinvolto in prima persona anche El Cholo Simeone. Tutto dipenderà anche dall’arrivo o meno dell’attuale allenatore del Napoli che comunicherà la sua decisione al presidente De Laurentiis.

Calciomercato Juventus, affare decisivo da Simeone: la svolta

Lo stesso Conte ha sempre avuto bisogno di spinte sulle corsie esterne: ecco la nuova soluzione immediata da Madrid, tutti i dettagli suggestivi in ottica futura.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, il laterale argentino dell’Atletico Madrid, Nahuel Molina, sarà un giocatore molto richiesto nel mercato estivo. Anche la Juventus si è mossa per il giocatore de El Cholo Simeone, che avrebbe già dato l’ok per la sua cessione. Anche Napoli e Roma hanno chiesto informazioni, ma il ds Giuntoli ha intenzione di anticipare tutte le altre big europee.

Pochi minuti fa è arrivata la verità dalla Spagna: anche il Newcastle è molto attivo per l’arrivo del giocatore che conosce molto bene la Serie A. L’argentino è cresciuto calcisticamente proprio in Serie A con la maglia dell’Udinese: ora non vede l’ora di dire addio all’Atletico Madrid per un nuovo progetto entusiasmante. Molina è stato decisivo anche con il rigore del Mondiale vinto dall’Argentino: l’ultimo rigorista che ha fatto gioire milioni di sudamericani.

Sarà addio con i colchoneros per iniziare subito un nuovo progetto entusiasmante. La Juventus dovrà rinforzare ogni zona di campo con innesti di caratura internazionale: la Champions League sarà la chiave per una campagna acquisti di rilievo. Molina vorrebbe subito tornare in Serie A, ma occhio anche alla destinazione in Premier League. Il ds Giuntoli ci proverà fino alla fine: ecco la soluzione immediata in vista della prossima stagione.