Juventus, gol e conferma: fissato l’incontro per Kolo Muani

L’attaccante francese e Yildiz hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Venezia nel primo tempo del match del ‘Penzo’

Yildiz e Kolo Muani ci mettono la firma, facendo sospirare Tudor e tutta la Juventus dopo lo spavento iniziale rappresentato dalla rete fulminea del Venezia con Fila.

Il fantasista turco supera Radu con un sinistro secco dopo una disattenzione della difesa di casa, mentre cinque minuti più tardi è il nazionale francese a bucare l’ex portiere dell’Inter grazie a una conclusione ravvicinata. La Juve la ribalta grazie alla sua coppia d’attacco, che resta inoltre al centro dei rumors di mercato in vista della prossima stagione.

L’intenzione della Juve resta quella di blindare Yildiz e l’accesso in Champions League darebbe probabilmente una spallata decisiva per la permanenza del numero dieci alla Continassa.

Calciomercato Juventus, da Yildiz a Kolo Muani: le ultime sul futuro in bianconero

Il talento classe 2005 fa gola a diverse big all’estero e la ‘Vecchia Signora’ lo valuta 70-80 milioni di euro in caso di cessione.

La volontà però, come dicevamo, è quella di non privarsi di Yildiz e di continuare a puntare su di lui anche in prospettiva futura. Il turco rimane al centro del progetto e l’intenzione è quella di ripartire dall’ex Bayern Monaco nella nuova stagione. Diversa invece la situazione di Kolo Muani, che con la rete stasera del 2-1 ha timbrato l’8° gol con la casacca bianconera.

Il francese è in prestito secco dal Paris Saint-Germain e la Juventus punta a confermarlo in rosa almeno fino al termine del Mondiale per Club. La dirigenza della Continassa avrà un nuovo contatto con il PSG a inizio giugno dopo la finale di Champions dei parigini contro l’Inter, dove Giuntoli – che nel pre partita ha confermato Conceicao per la rassegna negli Stati Uniti – proverà inoltre a strappare un nuovo prestito (con diritto o obbligo di riscatto nell’estate 2026) per avere in rosa Kolo Muani anche nella prossima stagione.