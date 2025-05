Da Tudor ai giocatori in prestito, l’annuncio improvviso di Giuntoli

Punto in casa bianconera tra calciatori e tecnico: parla il Managing Director Football del club

Impegnata sul campo del Venezia, la Juventus ha il futuro nelle sue mani: i bianconeri non dipendono da altre squadre per l’eventuale conquista della Champions League.

E a pochi minuti dal fischio d’inizio del match, ai microfoni di ‘DAZN’ ha parlato Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero ha fatto il punto non solo sulla stagione, ma anche del mercato, in particolare della situazione prestiti. “Abbiamo le idee molto chiare, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ringiovanito tanto, abbassato i salari, siamo ripartiti, era un’annata complicata e con tantissimi infortuni è diventata ancora più complicata. Ora abbiamo questa gara dove dipende tutto da noi ed entrare in Champions sarebbe un grandissimo risultato. Abbiamo le idee chiare, siamo convinti che la squadra abbia valori importanti e possa essere già competitiva a breve con qualche innesto”.

Su Tudor: “Le valutazioni le faremo a bocce ferme, farà sicuramente il Mondiale per Club, siamo molto contenti del suo operato. Con lui il prossimo anno? Una decisione che prenderemo in futuro, ripeto siamo molto molto contenti del suo operato. Conte? Mi limito a fare i complimenti al Napoli che ha fatto una grande stagione”.

Capitolo prestiti e varie deroghe: “Vista la situazione di emergenza stiamo pensando di riportare Kostic e Rugani a Torino, abbiamo già parlato con Fenerbahçe e Ajax. Siamo avanti con il Porto per Conceicao, stiamo parlando con Chelsea e Psg per Veiga e Kolo Muani, vogliamo portarli al Mondiale per club, anche alla luce di quella che è la nostra situazione”.