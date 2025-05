Juve, nuovo colpo dalla Fiorentina: Conte lo rivuole in bianconero

La Juve torna a guardare con interesse in casa Fiorentina ed in tal senso si tratta di una esplicita richiesta da parte di Antonio Conte, dal momento che vuole riportarlo in bianconero. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La situazione per i bianconeri, mentre si sta per concludere questa Serie A 2024/2025, è a dir poco delicata ed incerta. Sono tanti, in tal senso, gli aspetti da tenere in considerazione, a partire dalla questione relativa alla scelta del nuovo allenatore. Per la Juventus, infatti la strada principale porta ad un vecchio, lunghissimo amore. Stiamo parlando ovviamente di Antonio Conte, che è l’erede designato di Igor Tudor, che saluterà a prescindere da quello che ci diranno questi minuti finali.

Ovviamente, però, a prescindere dalla guida tecnica, questa squadra ha dei problemi che verrebbe da definire strutturali. Anche se il livello medio in termini qualitativi è comunque alto e considerevole. In tal senso, la Juve pare che si stia muovendo con interesse, ancora una volta, per l’ennesima volta, guardando in casa Fiorentina. Si tratterebbe di una esplicita richiesta di Antonio Conte, che vorrebbe riportare in bianconero un calciatore che è stato ceduto forse troppo in fretta. Andiamo a vedere in tal senso le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Conte lo riporta alla Juve: occhi in casa Fiorentina

Nonostante i tentativi di De Laurentiis di fermare la partenza di Conte, il destino di quest’ultimo sembra essere ancora la Juve. Ed ovviamente Cristiano Giuntoli si sta attivando per rendere la squadra più simile possibile all’attuale allenatore del Napoli. In tal senso, arrivano degli aggiornamenti importanti. Stando a quanto raccontato da SpazioJuve, Antonio Conte sta seriamente valutando la possibilità di chiedere il ritorno alla Juve di Nicolò Fagioli. Ma da questo punto di vista arriva una complicazione.

L’ingresso in Conference League della Fiorentina, infatti, fa scattare l’obbligo di riscatto per Fagioli. I rapporti tra la Viola e la Juventus, però, storicamente sono buoni in sede di calciomercato e per questo i bianconeri potrebbero lavorare per trovare una formula per riportare Fagioli al campo base. Il fatto che i toscani avessero manifestato delle perplessità nell’ultimo periodo circa il riscatto, può mettere la strada in discesa.

Insomma, il ritorno di Nicolò Fagioli alla Juve potrebbe essere, nel caso in cui le parti dovessero trovare la quadra, stavolta per restare e non per un semplice passaggio prima di andar di nuovo via. Si attendono sviluppi, ma a quanto pare nel futuro del classe 2001 ci potrebbe essere ancora il bianconero. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.