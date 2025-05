Conte-Napoli, arriva una svolta: una mossa di ADL cambia il futuro

Nel rapporto tra Antonio Conte ed il Napoli arriva una importante svolta, con una mossa da parte di De Laurentiis che cambia completamente anche i piani per il futuro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Quella di ieri è stata una notte che il pubblico napoletano non dimenticherà mai. Quello che ha fatto questa strada è un qualcosa di sensazionale e di incredibile e la reazione della folla a questo trionfo è stata da brividi. In ogni angolo della città. Unica macchia, però, in generale di questo finale di stagione è rappresentata dalla questione che gravita attorno al futuro di Antonio Conte. Ci hanno messo poco i napoletani ad amarlo e la paura di perderlo subito per vederlo tornare alla Juventus è davvero tanta.

Anche le parole a caldo di ieri sera da parte di De Laurentiis non hanno per niente gettato acqua sul fuoco. Al massimo benzina. C’è un aspetto da non sottovalutare. Si capisce che c’è dietro qualcosa, ma non è detta l’ultima parola, come si suole dire in questi casi. Nel rapporto tra Antonio Conte ed il Napoli, però, adesso arriva una svolta significativa, dal momento che proprio una mossa di Aurelio De Laurentiis potrebbe seriamente ribaltare il tavolo e la situazione. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Conte al Napoli, non è detta l’ultima parola: la Juventus osserva

Da quello che è emerso negli ultimi giorni, sembra tracciato praticamente il percorso per il ritorno di Conte alla Juventus. Attenzione, però, a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola in questo giorno così speciale per i tifosi del Napoli. A quanto pare, infatti, non è ancora detta l’ultima parola. Lo Scudetto, infatti, ha due valori, secondo quanto analizzato dal quotidiano: o un regalo di addio oppure un inizio in salita, con il “regalo(ne)” che in questo caso se lo aspetterebbe Conte dal Napoli.

In tal senso, soprattutto tenendo conto del fatto che ha un contratto di altri due anni, un messaggio di questo tipo si può tradurre solo in un modo: un calciomercato da grande del calcio europeo. E da questo punto di vista è noto a tutti che il Napoli stia provando a prendere sia Kevin De Bruyne che Jonathan David.

E chissà che non possa essere questa mossa di De Laurentiis di trattare due calciatori di questo tipo non possa essere la mossa vincente per convincere Antonio Conte a restare ed a credere in maniera definitiva alla bontà del progetto del Napoli.