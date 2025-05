Inter, colpo da 50mln per Inzaghi: Marotta lo convince a restare

In casa Inter è concreta la paura di perdere Simone Inzaghi, direzione Arabia Saudita, ed in tal senso Marotta lavora per convincerlo a restare. Pronto un colpo da 50 milioni per lui che può alzare il livello della rosa.

Sono ore a dir poco particolari e difficili da gestire in casa Inter. Per svariati motivi. Da una parte c’è la grande amarezza per aver visto sfumare in pochissimo tempo, con passi falsi su passi falsi, due obiettivi su tre, vale a dire la Coppa Italia prima e la Serie A, con il relativo Scudetto al Napoli, poi. Dall’altra, però, non si può negare l’euforia per la seconda finale di Champions League conquistata in tre anni. Stavolta, però, si proverà con convinzione ancor maggiore a trionfare contro un Paris Saint Germain che venderà cara la pelle.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, è arrivata ancora di più la notizia di un forte, fortissimo interessamento dell’Al-Hilal per Simone Inzaghi. Dall’Arabia Saudita si parla addirittura di un accordo raggiunto, ma probabilmente le cose non stanno ancora così. Proprio per questo motivo l’Inter ed ancor di più Beppe Marotta pare stiano provando una mossa a sorpresa per un colpo da 50 milioni di euro, con l’obiettivo dichiarato di convincerlo a restare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, occhi in Premier League: nel mirino un colpo da 50 milioni

Quello che c’è all’orizzonte, grazie alle cessioni eccellenti degli ultimi anni, potrebbe essere il primo mercato degli ultimi anni in cui l’Inter avrà modo di spendere per davvero. In tal senso, stando a quanto raccontato da Team TALK, l’Inter ha messo seriamente gli occhi sul difensore del Crystal Palace e della Nazionale inglese. Stiamo parlando di Marc Guehi, una delle stelle più brillanti della Premier League. Si tratterebbe di un colpo sensazionale, che potrebbe rappresentare un motivo in più per Inzaghi per non accettare la corte dell’Arabia Saudita.

In stagione per Guehi, dopo essere diventato anche una colonna dell’Inghilterra, sono arrivate ben 44 partite con il Crystal Palace, con il quale si è affermato come uno dei migliori nel ruolo in Premier League. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro e lui è pronto al grande salto. Vuole, ovviamente, sognare in grande, cosa che l’Inter gli permetterebbe di fare.

Si tratterebbe di un rinforzo che, come detto, non potrebbe essere preso con superficialità da Simone Inzaghi. Che per rinnovare il suo contratto con l’Inter, a quanto si dice, chiede proprio calciatori di questo tipo e non solo occasioni a basso costo che vengono offerte dal mercato.