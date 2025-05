Inzaghi-Inter, addio dopo la finale: è arrivato il via libera

Il futuro dell’allenatore dell’Inter sembra ormai già segnato. Dopo la finale cambia di nuovo tutto

Manca un ultimo ostacolo da provare a superare in coda alla stagione dell‘Inter. Dopo la delusione per lo scudetto finito tra le mani dell’ex Conte con il suo Napoli, la truppa nerazzurra non ha neanche il tempo di leccarsi le ferite vista l’imminente finale di Champions League.

Simone Inzaghi è già al lavoro per quello che sarà l’ultimo atto di un’annata particolare che dovrà essere giocoforza esaltata proprio dalla sfida contro il Paris Saint Germain. I tifosi sperano di tornare alla vittoria nella massima competizione europea, che manca dal famigerato Triplete con Mourinho del 2010.

Il campo è quindi fondamentale in questa fase per l’Inter prima di concentrarsi sul futuro tra mercato e Mondiale per Club. In questo quadro, dopo la finalissima di Monaco di Baviera, un altro tema delicato potrebbe manifestarsi e riguarda le prossime scelte dello stesso Inzaghi che potrebbero portarlo lontano da Milano.

Prima della sfida contro il Como, il presidente nerazzurro Beppe Marotta aveva parlato così ai microfoni di ‘Dazn’: “Inzaghi non è in scadenza, c’è ancora un anno. Abbiamo un rapporto di grande simbiosi. Credo sia l’artefice principale di questo ciclo. Da parte nostra c’è la voglia di proseguire e non credo ci siano campanelli che suonano dall’altra parte”.

Calciomercato Inter, bomba dall’Arabia Saudita: ha detto sì all’Al-Hilal

Eppure i campanelli da altri lidi nei confronti di Simone Inzaghi iniziano a risuonare in maniera piuttosto netta con l’avventura in nerazzurro che potrebbe persino concludersi a Monaco di Baviera.

Secondo quanto riportato dall’emittente araba ‘SSC’ l’allenatore dell’Inter pare abbia dato il via libera per finalizzare l’accordo con l’Al-Hilal dopo la finale di Champions.

#Inter, l’offerta dell’Al-Hilal per #Inzaghi è sui 25 milioni di euro all’anno. Dopo l’incontro di metà aprile tra il tecnico e il presidente del club, anticipato su @calciomercatoit, sono proseguiti i contatti tra le parti. Il vertice per il rinnovo con l’#Inter è previsto… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 25, 2025

Si parla di due giorni di colloqui a Milano con i vertici del club saudita. L’accordo, la cui documentazione legale secondo la stessa fonte è in fase di revisione, porterebbe via il tecnico dalla società meneghina al netto dell’attuale contratto in essere fino al 2026.

L’offerta dell’Al-Hilal per Inzaghi è sui 25 milioni di euro all’anno e stando alla stessa tv saudita l’allenatore italiano potrebbe essere sulla panchina del nuovo club già per il Mondiale, con annesso annuncio dopo la finale di Champions contro il PSG.