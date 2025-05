Serie A, fondo americano compra il club: affare da 150 milioni

Tutto cambia in poco tempo nel mondo del calcio. Pochi minuti è arrivato l’annuncio a sorpresa per la cessione del club italiano ad un fondo americano

La Serie A potrebbe vedere protagonista subito una nuovo proprietà americana. Un fondo Usa è pronto a sbarcare in Italia per mirare a grandi palcoscenici a partire dalle prossime ore: manca l’annuncio ufficiale, ecco tutti i dettagli suggestivi da conoscere.

Novità importanti nel campionato italiano con un nuovo fondo americano pronto a sbarcare in Serie A. Ci sarebbe già un accordo preliminare tra le parti, ma al momento non c’è nulla di ufficiale. Saranno giorni intensi per conoscere così tutti i dettagli dell’affare che si aggirerà intorno ai 150 milioni di euro. Il fronte calciomercato può regalare così nuove storie interessanti anche dal punto di vista di proprietà in Serie A. Il campionato italiano ha acquistato sempre appeal negli ultimi anni grazie ad un giro economico che sta crescendo a dismisura. Ecco il nuovo fondo americano in Italia: tutte le novità dell’ultim’ora.

Serie A, chiusura con il fondo Usa: la verità

Una nuova svolta decisiva per lo sbarco in Serie A di un fondo americano che vorrebbe subito investire tanto. Una grossa novità che è arrivata pochi minuti fa: ecco la decisione a sorpresa.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio della Rai per quanto riguarda l’acquisto dell’Udinese da parte di un fondo americano intorno ai 150 milioni di euro. La famiglia Pozzo è pronta a cedere il club friulano dopo quasi 40 anni di presidenza. Giampaolo Pozzo ha prelevato la società italiana nel 1986 da Lamberto Mazza: l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma le parti sarebbero arrivati già ad un accordo preliminare.

L’Udinese ha vissuto momenti magici in tutti questi anni con la famiglia Pozzo. Dalle qualificazioni in Champions League al sogno Scudetto sfumato: il club friulano ha intenzione di ripartire alla grande fin da subito. Il fondo americano vorrebbe subito investire grosse cifre per riportato in alto l’Udinese. Il club friulano non ha voluto esprimere commenti nelle ultime ore: al momento tutto tace in maniera ufficiale.

Una nuova bomba di calciomercato della Rai che ha subito messo in allerta i tifosi bianconeri che vorrebbero tornare a giocare le Coppe europee da protagonisti. Saranno giorni intensi per arrivare così alla fumata bianca: si aspettano novità importanti da Udinese.