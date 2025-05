Maldini unisce il tifo del Milan: a San Siro vince ancora lui

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo sugli spalti: la storia rossonera torna protagonista

E’ stato un primo tempo surreale quello a cui abbiamo assistito a San Siro tra il Milan e il Monza. Una partita che chiaramente è passata in secondo piano, con la contestazione dei tifosi che è proseguito sugli spalti dopo la manifestazione di oggi a Casa Milan.

Si sono così risentiti i cori contro Gerry Cardinale, invitato a vendere e a fare le valigie al pari di Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Paolo Scaroni e Geoffrey Moncada. La dirigenza è stata anche fischiata quando è apparsa sugli schermi giganti dello stadio. Il clima è davvero gelido: nei primi 15 minuti si è giocato con i canti di protesta della Curva Sud, che poi ha lasciato San Siro, come da programma.

Ad accompagnare la partita è stato, dunque, un silenzio assordante, spezzato dai fischi per alcune giocate poco apprezzate. Solo Christian Pulisic si è preso gli applausi dei suoi tifosi. D’altronde non c’è nulla da festeggiare.

Maldini protagonista: ecco cosa è successo gli spalti durante Milan-Monza

Oltre all’americano, però, c’è chi è stato acclamato per davvero ed è Paolo Maldini. Oggi la Curva Sud ha cantato il suo nome a Casa Milan e si è ripetuta a San Siro.

Poi un tifoso ha sventolato con veemenza la maglia di Maldini in direzione della dirigenza rossonera, prendendosi gli applausi di altri sostenitori rossoneri. Degli uomini della sicurezza, però, lo hanno invitato a sedersi.

Il popolo rossonero è distrutto e affranto. Il futuro è visto con pessimismo e l’unica speranza è tornato ad essere Maldini. “Paolo salvaci ancora”, recitava un cartellone apparso in via Aldo Rossi durante la manifestazione. Un pensiero condiviso davvero da tutti i tifosi del Milan.

Il sogno di rivedere Paolo Maldini in rossonero, ovviamente, rimarrà tale, almeno fino a quando ci sarà Gerry Cardinale al comando. Servirebbe chiaramente, un’altra proprietà, un altro progetto. Il Diavolo nelle prossime ore, invece, ripartirà da Igli Tare, chiamato a prendere il posto di Antonio D’Ottavio nel ruolo di Direttore sportivo. Ora i tifosi si augurano che l’albanese possa davvero incidere. Lo capiremo presto, con la scelta dell’allenatore. Ad oggi in corsa per la panchina del Milan ci sono Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri