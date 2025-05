Lacrime scudetto e ansia Inter: l’infortunio che tiene sulle spine Inzaghi | CM.IT

I nerazzurri abdicano nel duello scudetto con il Napoli e adesso impiegheranno tutte le proprie forze sulla finalissima di Champions. C’è però una tegola per gli ex campioni d’Italia

Non basta all’Inter il 2-0 rifilato in riva al lago al Como per scavalcare al fotofinish il Napoli nell’avvincente duello scudetto contro l’undici dell’ex Antonio Conte.

I partenopei rispettano il pronostico in un ‘Maradona’ in festa contro il Cagliari, mentre al ‘Sinigaglia’ sono lacrime amare per la truppa di Simone Inzaghi. De Vrij e Correa indirizzano la gara per i nerazzurri, con l’attaccante argentino al passo d’addio della sua disastrosa parentesi a Milano.

Inzaghi – ieri squalificato e in tribuna perciò a Como – si è affidato a un ampio turnover e ha gestito le forse in vista del match dell’anno contro il Paris Saint-Germain nella finalissima di Champions League. Troppo importante la gara di Monaco per rischiare eventuali infortuni, oltre a una situazione di classifica che dava poche speranze agli ex campioni d’Italia prima del fischio d’inizio dell’ultima giornata.

Inter, le condizioni di Bisseck in vista della finale di Champions con il PSG

A gestire le operazioni a bordocampo al ‘Sinigaglia’ c’era perciò il vice Farris, che di concerto ovviamente con Inzaghi ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti anche Lautaro Martinez. Nessun rodaggio in vista della finale di Champions per il capitano, anche lui in lacrime (e con tanti rimpianti) a fine partita come diversi compagni.

La presenza del ‘Toro’ contro il PSG non è però in dubbio, con l’argentino che avrà a disposizione ancora una settimana per affinale la condizione in vista del grande appuntamento. Chi invece non fa dormire sonni tranquilli a Inzaghi dopo la notte di Como è Bisseck, costretto al cambio nella ripresa per un problema al ginocchio destro. Farris in conferenza stampa ha minimizzato sull’infortunio accusato dal tedesco, che sarà rivalutato nelle prossime ore dallo staff medico dell’Inter e per il quale non sono previsti al momento esami strumentali come appreso da Calciomercato.it.

Inzaghi ovviamente incrocia le dita e spera che non si tratti veramente di nulla di serio, con Bisseck che contende una maglia da titolare a Pavard (anche lui non al meglio) per la sfida dell’Allianz Arena con il Paris Saint-Germain. Il francese comunque è atteso in gruppo insieme a Zielinski nell’allenamento di lunedì ad Appiano Gentile e che sarà aperto alla stampa per il classico Media Day che precede la finale di Champions League. E dove se ne saprà di più anche su Bisseck…