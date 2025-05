Ultima partita con l’Inter: Inzaghi cambia modulo per il ‘miracolo’ scudetto

La squadra nerazzurra di scena sul campo del Como nell’ultima giornata di campionato: le scelte del tecnico von vista Champions

Ultimo atto del campionato, con l’Inter che spera nel miracolo dal ‘Maradona’ e in un nuovo passo falso del Napoli contro il Cagliari per ribaltare il pronostico scudetto.

I nerazzurri saranno impegnati nella vicina trasferta di Como, con tanti rimpianti dopo il 2-2 tra le polemiche dell’ultima giornata a San Siro con la Lazio. Tutto è nelle mani del Napoli dell’ex Antonio Conte, che ha il match point per chiudere i conti e riportare il titolo nella bacheca del sodalizio partenopeo.

L’Inter non vuole lasciare comunque nulla di intentato, anche se la testa è comprensibilmente rivolta anche (e soprattutto) alla finalissima di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. Simone Inzaghi quindi per la sfida del ‘Sinigaglia’ si affiderà a un massiccio turnover, con diversi titolari che partiranno almeno inizialmente dalla panchina.

Inter, le scelte di Inzaghi per il Como: Correa titolare e al passo d’addio

Inzaghi per l’occasione recupera capitan Lautaro Martinez e Frattesi, che nella rifinitura di ieri sono tornati ad allenarsi insieme al resto del gruppo ad Appiano Gentile. Per il ‘Toro’ ci sarà verosimilmente spazio nella ripresa, anche per fare un rodaggio in vista della finalissima di Monaco.

In attacco l’allenatore dell’Inter si affiderà a Taremi, che avrà un’altra chance malgrado la pessima prova di domenica scorsa contro la Lazio. Inzaghi è pronto a ritoccare tatticamente il caro 3-5-2 con una variante offensiva: si fa largo l’ipotesi del doppio trequartista, con Correa e Zalewski dietro il centravanti iraniano. Per il ‘Tucu’ argentino si tratterà dell’ultima partita in campionato con la maglia nerazzurra (e probabilmente in generale al netto di un impiego nel Mondiale per Club) visto che il prossimo 30 giugno lascerà l’Inter a parametro zero.

Tra i titolarissimi in campo Dimarco e Calhanoglu, mentre tra i pali Sommer è favorito su Martinez. Non partiranno per Como invece Zielinski e Pavard, che torneranno ad allenarsi con la squadra lunedì.

La probabile formazione dell’Inter (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrj, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Zalewski, Correa; Taremi.