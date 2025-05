Juventus, la conferenza stampa di Tudor pre Venezia: “Koopmeiners in gruppo” | LIVE

Match decisivo per la Juve nella corsa Champions sul campo del Venezia: le dichiarazioni della vigilia dell’allenatore bianconero

La Juventus ha il destino nelle proprie mani e con una vittoria sul campo del Venezia staccherebbe il pass per la qualificazione alla prossima Champions League, indipendentemente dai risultati delle rivali nella corsa al quarto posto Roma e Lazio.

I bianconeri arrivano alla sfida dopo il comodo 2-0 all’Allianz Stadium rifilato all’Udinese e ancora con diverse defezioni in vista della trasferta in Laguna. Igor Tudor, allenatore della Juve, come di consueto è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara del ‘Penzo’.

“In un campionato si giocano 38 partite e vince sempre la squadra che merita di più. Faccio i complimenti al Napoli perché sono stati bravi tutta la stagione”.

“Renato Veiga e McKennie hanno avuto dei problemi questa settimana, però oggi si sono allenati con il gruppo e anche Koopmeiners, che aveva fatto ieri una parte con la squadra. La situazione di Gatti resta quella delle scorse settimane, ritroveremo Savona e Thuram dalla squalifica, mentre gli altri sono tutti a disposizione”.

In aggiornamento