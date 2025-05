Juventus-Udinese, la conferenza stampa di Tudor | LIVE

Domenica sera c’è il match contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore croato in vista della sfida di campionato all’Allianz Stadium

Tutto nelle mani della Juventus nell’affollata corsa al quarto posto in classifica, che vale l’accesso alla prossima Champions League.

Con due successi contro Udinese e Venezia, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe infatti qualificata alla massima competizione europea. Igor Tudor, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domenica sera contro i friulani: “Sulla carta non esistono partite facili, l’allenatore deve avere approcci diversi in base alla gara e con ogni giocatore. Domenica tutti devono dare il massimo: sia chi giocherà dall’inizio, sia chi subentrerà. La squadra in settimana e questa mattina ha lavorato bene”, ha esordito il tecnico bianconero.

Sulla formazione e il recupero degli infortunati: “Su Kelly vediamo, mentre Gatti al massimo può entrare come ha fatto nell’ultima partita contro la Lazio. Su domande tattiche e su chi gioca sapete che non rispondo perché non voglio dare vantaggi agli avversari”.

